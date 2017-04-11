CHP Hatay Milletvekili Ertem Varto'da
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Birol Ertem, Muş’un Varto ilçesinde partililerle bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Birol Ertem, Muş'un Varto ilçesinde partililerle bir araya geldi.
Doğu ve Güneydoğu illerindeki sorunları tespit etmek amacıyla bölgeye gelen Milletvekili Birol Ertem, Varto ilçesini ziyaret etti. İlk önce CHP Varto İlçe Başkanlığını ziyaret eden Ertem ve beraberindeki partililer, daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından CHP'li vekil, Muş'a gitmek üzere Varto'dan ayrıldı. - MUŞ
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