CHP Halk Oylaması İçin "İhbar Hattı" Kurdu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında yaşanabilecek sıkıntılara karşı "ihbar hattı" oluşturdu.



CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, halk oylaması hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi. Halk oylaması için İstanbul'da bin 890 binada 26 bin 249 sandık kurulacağı hatırlatılan açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanlığının yaklaşık 200 bin kişiyle sandık güvenliğini sağlayacağı kaydedildi.



Açıklamada, CHP'nin her sandıkta yaklaşık üç kişiyi görevlendirdiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:



"Sandık görevlilerinin yanı sıra yaşlı ve hastalar başta olmak üzere vatandaşların oy verme işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için yardımcı olacak binlerce kişi görevlendirildi. İstanbul'da sandıkların kurulduğu bin 890 binada yaklaşık 3 bin avukatın görev yapması bekleniyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı, sandıklarda yaşanabilecek olası ihlallerle ilgili de İl Merkezinde bir kriz masası oluşturdu. 10 avukatın ve çok sayıda gönüllünün hazır bulunacağı kriz masası, vatandaşların sandıklarda karşılaştığı sorunlara müdahale edecek. İstanbullular, sandıklarda karşılaştıkları sorunlarla ilgili "0545 565 19 23" numaralı WhatsApp ihbar hattı ile "0212 245 00 25" numaralı destek hattını arayabilecek."