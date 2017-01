CHP Grup Başkanvekilleri Altay, Gök ve Özel, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni Ziyaret Etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Çalışan gazeteciler olarak bu zor şartlarda, üzerinizdeki yoğun basınca rağmen görevinizi en iyi yapmaya çalıştığınıza biz şahidiz." dedi.



CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti.



Meclisin basın koridorundaki medya kuruluşlarının bürolarına uğrayan Altay, Gök ve Özel, daha sonra Parlamento Muhabirleri Derneğine geçti.



Burada konuşan Altay, ileri demokrasilerde olduğu şekliyle basının yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. kuvvet olarak varlığını hissettirmesinin ülke kalkınmasına çok şey katacağı inancında olduklarını bildirdi.



Türkiye'de çalışan gazetecilerin özgür olmadığı bir dönemi yaşadıklarını belirten Altay, "Cumhuriyetimizi taçlandırmak yolunda verilen mücadelenin, sarf edilen emeğin karşılığında ülkemizde demokrasi adına geçmişte ettiğimiz kazanımların birer birer yitirildiğini görüyoruz. Bu da kamu vicdanını sızlatan bir manzara." ifadesini kullandı.



Bir ülkede demokrasinin iyi işleyip işlemediğini gösteren iki önemli göstergeden birinin parlamento olduğunu diğerinin ise özgür basın olduğunu vurgulayan Altay, şöyle devam etti:



"Şu anda 140-150 gazetecinin sadece düşüncelerinden dolayı cezaevinde yatıyor olması Türkiye'nin demokrasi tarihinin bir kara lekesidir. Onlar içerideler yazamıyorlar, işinden edilenler var. Bizdeki rakamlar abartılı olabilir belki ama 9 bine yakın gazeteci şu anda çalışamıyor. Binlerce gazetecinin işinden edilmiş olması da demokrasimiz adına bir kara lekedir. Sizlerin de içinin kan ağladığını biliyoruz. Gazeteciliğin mizacında özgürlük çok önemli. Bir inşaat şirketindeki mühendis özgür olmayabilir ama bir gazeteci özgür değilse, inandığını yazamıyorsa bu çok acı. Demokrasimizin güçlenmesi adına size ihtiyacımız var. Çalışan gazeteciler olarak bu zor şartlarda, üzerinizdeki yoğun basınca rağmen görevinizi en iyi yapmaya çalıştığınıza biz şahidiz, iyi ki varsınız, gününüz kutlu olsun."



Levent Gök de bugünü doya doya kutlamak istediklerini ancak Türkiye'nin yaşadığı süreç, tutuklu gazeteciler ve medyanın üzerindeki baskı nedeniyle çalışan gazetecilerin işlerinin güç olduğuna işaret etti.



Sıkıntılı sürecin bir an önce aşılmasını dilediklerinin altını çizen Gök, "Türkiye'de medya, demokrasinin önemli bir kuvveti olarak hak ettiği yeri mutlaka alacaktır. Bu olumsuz ortamda halkın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü yürekten kutluyoruz." dedi.



Özgür Özel ise kendileriyle birlikte emek veren, günlerine gecelerini geçiren, bazen sağlıklarını feda eden tüm gazetecilerin gününü kutladığını ifade etti.



Parlamentonun yanında bazen savaş meydanlarında kutsal bir görevi ifa eden gazetecilerin Türkiye'de çok önemli sorunlarının bulunduğunu vurgulayan Özel, "Meslek dalında örgütlenme çok önemli. Her meslek alanında sendikal özgürlük, çalışan için iş güvencesi demektir ama basın alanındaki özgürlük halkın doğru haber alma hakkının da teminatı demektir. Bugün fiilen basın alanından neredeyse kalkmış olan sendikacılığın yeniden tesisi için Türkiye demokrasisine düşen çok görev var." diye konuştu.



"Haklılığımızı teyit eden bir açıklamadır"



Açıklamaların ardından Levent Gök ve Engin Altay, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Ankara Valiliği'nin terör eylemi tehdidi gerekçesiyle umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanmasına dair kararı hakkındaki görüşleri sorulan Gök, alınan kararın aslında Türkiye'nin nasıl bir süreçten geçtiğinin göstergesi olduğunu bildirdi.



Bu şartlar altında anayasa değişiklik teklifinin tartışıldığına değinen Gök, şöyle devam etti:



"Elbette Türkiye terörün sarmaladığı bir ülke. Bu konuda pek çok canlı bomba ihbarının yapıldığını biliyoruz. Zaten biz de bunu ifade ediyoruz. Sağlıklı toplanma, ifade özgürlüğünü orta kalmadığı bir ortamda anayasa değişikliği teklifinin halka nasıl anlatılacağı konusunda iktidarın da herhalde bir diyeceği olmalı. Ankara Valiliği anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü bir dönemde sağlıklı bir ortamın olmadığını teyit etmektedir. Biz bu sürecin zaten bu şekilde yürümemesi gerektiğini belirtiyoruz. Haklılığımızı teyit eden bir açıklamadır. Bu tablo içerisinde anayasa değişiklik teklifinin görüşülme şartları kalmamıştır."



Anayasa değişiklik teklifi oylaması



Anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi için yapılan oylamada CHP'li 7 milletvekilinin bulunmadığı, bu isimlerin mazeretlerinin bulunup bulunmadığı sorusuna ise Engin Altay yanıt verdi. Altay, oylamada aslolan rakamın 330 ve üstü kabul oyu olduğunu ifadesini kullandı.



Diğer ret, çekimser, boş ve geçersiz oyun aynı şey olduğunu belirten Altay, "Dolayısıyla Genel Başkanımız tarihi bir değerlendirmede bulundu. Genel Başkanımızın bu konuya hazırlanması lazımdı. Genel başkanımızın oy kullanmamasında bir kaygı yok ama milletvekillerimizin bir kısmının mazereti var ama esasen hepsinin mazereti var. Çocuğu hasta olan, annesi ameliyat olan, hava muhalefeti nedeniyle Ankara'ya gelemeyen var. 6 milletvekilimiz dışında grubumuz tam kadro oylamaya katılarak tavrını ortaya koydu." dedi.



Burada bir fire tartışması yapılmadığını, tartışma yapılacaksa da çıkan evet oylarının hepsinin fire olduğunu savunan Altay, şunları kaydetti:



"Fire aranıyorsa çıkan 338 evet oyu firedir. Bunlar ilk etapta hüküm vermemiz için yeterli done değil. TBMM iradesinin, demokrasinin rafa kaldırılacağı, mezara gömüleceği, arşive kapatılacağı bir teklife evet diyeceğine inanmıyorum, inanmak istemiyorum, yaşayıp göreceğiz. Milli irade burada da kendini gösterecek."