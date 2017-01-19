CHP Grup Başkanvekili Özel Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım'ın, anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sürerken, "MHP'li milletvekillerine ve MHP Grubu'na açık, siyasi rüşvet teklif ettiğini" iddia ederek, "MHP'li milletvekilleri kendilerine açıktan rüşvet teklif edilmesine, şantaj yapılmasına, baskı kurulmasına katlanacak karakterde değildir." dedi.



Özel, anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine ilişkin Mecliste açıklamalarda bulundu.



İkinci turun ilk gününde, ilk turda olduğu gibi gizli oylamanın ihlal edilmesinin ve anayasa ile içtüzüğün açıkça çiğnenmesinin bir kez daha ortaya çıktığını savunan Özel, kameralarla, tarih ve saati kaydeden fotoğraf makinalarıyla gizli oylamanın açık yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.



Özel, 7. turda, oy kullanan milletvekillerine pulları teslim eden katip üyelerden birinin, "pul verdiğim kişilerin tamamına yakını", birinin "çoğunluğu", diğerinin ise "yarından fazlası aldığı pulları birine göstererek dışarıda koyuyor, kabine girmiyor" diyerek şerh düştüklerini belirtti. Özel, sayımda görevli CHP'li katip üyenin de şerh düşmek istemesine izin verilmediğini, bugün de TBMM Başkanlığına resmi olarak verdiklerini anlattı.



Özel, "Bütün bunlar milletin gözü önünde yaşanırken AK Parti'li milletvekilleri, özellikle geçmişinde birtakım şüpheleri ispata muhtaç olan ve yakın markaj altında olan milletvekilleri pullarını göstererek oylarını kullanıyorlar." dedi.



TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un ise kendi milletvekillerine, "Anayasa Mahkemesi bunlara bakmaz. Önemli olan size zarf, pul verilmiş mi orada bir kabin var mı ona bakar, sen istediğin gibi kullan" dediğini ifade eden Özel, Şentop'un da oyunu açık kullandığını söylediğini belirtti.



Özel, "Şentop bunu doğru bir bilgiyle, tecrübeyle değil bugünkü Anayasa Mahkemesini, yaptıkları operasyonla ve onların baskı altında tutulacağına inançla, hukukun değil iktidarın menfaatlerini, üstünlüğünü kollayacağına inançla söylüyor." diye konuştu.



"Kayıt, tutanak, şerh var"



Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Temmuz 2010 tarihli karara işaret eden Özel, Anayasa Mahkemesinin, "Eğer bunların ikinci turda olduğunu, sonucu etki edecek kadar olduğunu ispatlarsanız, bu konuda açık deliliniz varsa bakarım" dediğini kaydetti.



Özel, Şentop'un ise "Kimse endişe etmesin bakmaz." dediğini belirterek, "Bildiği bir şey var ya da Anayasa Mahkemesini şimdiden baskı altına alıyor. Meydan okuyor, tehdit ediyor. Çünkü bu Anayasa Mahkemesi söylemiş bunu. Bugün, ikinci turda mı değil mi? Birinci tur oylamalarda Meclisi, Ahmet Aydın yönetiyordu. Video, fotoğraf, kayıt, tutanak var. Sonucu etkileyecek sayıda. 10 taneyle geçiyor. Toplamda 250'ye yakın milletvekili dışarıda oy kullanıyor. Kayıt, tutanak, şerh var." dedi.



"Tuz kokmuş"



Bütün milletvekillerinin, anayasaya uymanın, herkesin sorumluluğu, görevi olduğunu bilmesi gerektiğini dile getiren Özel, bunun, Anayasa Mahkemesine dokunmasa bile gayretullaha, vicdana dokunacağını vurguladı. Özel, şöyle devam etti:



"Önüne gelen metni, içeride kullansa hayır oyu verecek, baskı altında tutulan adamlar birbirine güvenmeyen bir grup, ona güvenmeyen grup yönetimi, grup yönetimine güvenmeyen Başbakan, Başbakan'a güvenmeyen Cumhurbaşkanı. Burada bu sayıları tutturup, Anayasa Mahkemesini, 'Benim lehime karar vermezsen, sana da FETÖ'cü derim' tehditiyle baskı altına alınırsa bu en eninde sonunda vatandaşın vicdanından döner. Anadolu toprakları, meşe oyunundaki hile yapanı diğerinin kabullenemediği topraklardır. Burada her şeye izin verilir ama haksızlığa ve bu tip namertliklere izin verilmez. Anayasa tarihi profesörü eğer bunu söylüyorsa, bu karara karşı, Anayasa Komisyonu Başkanı bunu söylüyorsa, bu ülkede artık tuz kokmuş. Bu kadar insanları salak yerine koymaya, kör gözüne parmak sokmaya, bunlar kabul edilebilir şeyler değil."



Özel'e, "Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP'ye yakın, MHP'li bakanlar atanabilir" açıklaması da soruldu.



Anayasa görüşmelerinin, liderlerin katılımıyla, iktidar partisi grubunun anlık, çavuşlarla, gözlemcilerle denetimiyle, zaman zaman tehdit, şantaj, en sonunda da rüşvet teklifleriyle devam ettiğini ileri süren Özel, Yıldırım'ın, görüşmeler devam ederken, MHP'li milletvekillerine ve MHP Grubu'na açık, siyasi rüşvet teklif ettiğini iddia etti.



CHP Grup Başkanvekili Özel, sözlerini şöyle tamamladı:



"İddia edilen gizli anlaşma, gizli iş birliği sözlerinin pekiştirebilecek ama eşzamanlı olarak görüşmeler sırasında bir Başbakan'dan, bir siyasi parti grubuna, milletvekillerine açıkça siyasi rüşvet teklifidir. ve kendilerini inkardır. 'Koalisyonlar bitecek' diyorlardı. Şimdiden koalisyon ortağı arayışında. Şimdiden koalisyonu seçim sonrası değil öne çekme, hatta rejimi değiştirirken siyasi rüşvet teklif ederek, rejim değişikliğine koalisyon ortağı aramasındadır. MHP'li milletvekillerini, belli hassasiyetleriyle tanırım. Kendilerine, inandıkları değerlere, milletten aldıkları yetkiye hakaret edilmesine, kendilerine açıktan rüşvet teklif edilmesine, şantaj yapılmasına, baskı kurulmasına katlanacak karakterde milletvekili değiller. Önemli bir kısmı değil. O yüzden bu tip işlerin tersine tepeceğine, belki birazdan, belki son oylamada, ama bir şekilde bu işin tersine döneceğine inanıyorum. MHP'li milletvekilleri siyasi rüşveti kabul edecek, buna karşılık tutum değiştirecek veya değiştirmeyi düşündüğü tutumu, bu rüşvetten sonra farklılaştırmayacak zihniyette insanlar değillerdir. Yapılan siyasi etiğe uygun değil."