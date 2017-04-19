CHP Grup Başkanvekili Levent Gök: "Toplumun değişik kesimlerinden Cumhuriyet Halk Partisine böyle bir öneri gelmiştir. Ancak yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır"



ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin 'sine-i millet' açıklamasına ilişkin, "Toplumun değişik kesimlerinden Cumhuriyet Halk Partisine böyle bir öneri gelmiştir. Ancak yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır" dedi.

TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen Gök, referandum sürecinde yaşananların toplumun değişik çevrelerinde büyük öfkeye neden olduğunu ve YSK'nın almış olduğu kararlar üzerinde derin tartışmalar yürüdüğünü söyleyerek, "Toplumun değişik kesimleriyle Cumhuriyet Halk Partisi istişaresini sürdürmektedir. Her kesim Cumhuriyet Halk Partisine görüşlerini bildirmektedir. Bu çerçevede toplumun değişik kesimlerinden Cumhuriyet Halk Partisine sine-i millet önerisi de gelmiştir. Ancak yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi elindeki meşru imkanları kullanarak Gazi Meclisi sonuna kadar koruma kararlılığı içerisinde olacaktır" dedi.