CHP Grup Başkanvekili Gök Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın attığı tweetlere ilişkin, "(CHP başvuruda bulunamaz) demenin arkasında hakimlere bir tehdit vardır. Adalet Bakanı anayasal suç işlemiştir. Hakimleri baskı altına almıştır, talimat vermiştir, tehdit etmiştir. Böyle bir tablo içerisinde Adalet Bakanı olsan ne olur, olmasan ne olur?" dedi.



Gök, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ta şehit edilen askerlere Allah'tan rahmet, sevenlerine, Türk ulusuna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diledi.



Terörün, Türkiye'yi parçalamasına, ayrıştırmasına ve ülkede yaratmak istediği moral çöküntüsüne asla fırsat vermeyeceklerini belirten Gök, CHP olarak Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde terörü yenmek için atılması gereken her türlü adımda iktidar partisine destek vermeye hazır olduklarının altını çizdi.



"Gazi Meclise her zaman sahip çıkacağız"



Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağını anımsatan Gök, ulusal egemenlik kavramını saltanattan alarak, millete emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Gazi Meclise her zaman sahip çıkacaklarını vurguladı.



Levent Gök, "CHP milletvekilleri, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bombaların altında nasıl kendilerini siper ettiyse, hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Gazi Meclis'in itibarını, saygınlığını ve yaşamsal faaliyet alanlarını asla geriletmeyecek ve büyük bir kararlılık içerisinde onu koruyacaktır." diye konuştu.



"Bu süreç bitmemiştir"



Bugün kapalı grup toplantısında halk oylaması sürecini, halk oylamasının sonuçlarını ve YSK'nın aldığı karara ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını ifade eden Gök, "Bundan sonra atacağımız adımları, yetkili kurullarımızla toplanarak birer birer hayata geçireceğiz." dedi.



Toplantıda, milletvekillerinin kendi illerinden gelen bilgi ve belgeleri paylaşacaklarını, sorun ve çözümleri aktaracaklarını aktaran Gök, 25 Nisan Salı günü de Parti Meclisi'ni toplayacaklarını bildirdi.



Halk oylamasına değinen Gök, şunları söyledi:



"Bu süreç bitmemiştir. 'Bu iş bitmiştir' diyen Cumhurbaşkanı'nın aksine, Başbakan'ın aksine, attığı tweetlerle yargıya talimat veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın aksine bu iş bitmemiştir. CHP'nin büyük ve soluklu mücadelesi, bundan sonra da devam edecektir. Bu mücadeleyi sadece 'hayır' oyu veren kesimin bir mücadelesi olarak görmüyoruz. 'Evet' oyu verdiği halde şaibeden dolayı mutlu olamayan pek çok yurttaşımız var."



"Niçin bu seçimlere şaibe karışmıştır?" diye soran Gök, YSK'nın "kanunun kendisine vermediği bir yetkiyle kendisini kanunların ve Meclisin üstünde gören bir konum içerisinde almış olduğu kararla, bu seçimlerin meşruiyetine gölge düşürdüğü" konusunda gerek Türkiye kamuoyunda gerekse bütün dünyada büyük bir görüş birliği bulunduğu değerlendirmesinde bulundu.



Bu seçimlerin büyük ölçüde meşruiyetini kaybettiğini savunan Levent Gök, "Bu seçim mühürsüz bir seçimdir." ifadesini kullandı.



Mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçersiz olduğuna ilişkin yasa maddelerine dikkati çeken Gök, YSK'nın sayıma başlamadan önce aldığı kararı anımsattı. Gök, kurumun hangi bilgi ve yetkiyle bu kararı aldığının bundan sonra da sıklıkla tartışma konusu olacağını söyledi.



"Ne ata binebildiniz ne de Üsküdar'ı geçebildiniz"



CHP Grup Başkanvekili Gök,YSK'nın referandumu katlettiği iddiasında bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"YSK, bu seçimleri katletmiştir. Bunun arkasında kendisine talimat veren unsurları, önümüzdeki günlerde olaylar ayrıntılarıyla ortaya çıkmaya başladığında hep birlikte göreceğiz. Seçimleri manipüle etmişlerdir. 'Hayır' oylarının önde çıkacağı görüldüğü andan itibaren, devletin organları tarafından büyük bir manipülasyon yapılmıştır. Devlet, millete karşı büyük bir suç işlemiştir. Mühürsüz seçim, ayıplı bir seçime dönüşmüştür. Hem mühürsüzdür hem de ayıplıdır. Bu ayıbı kimse taşıyamaz. Kimse bu ülkeyi 'Atı aldık, Üsküdar'ı geçtik' anlayışında yönetemez. Bunların böyle olmadığını da göreceğiz. 'Atı aldık, Üsküdar'ı geçtik' diyen Sayın Cumhurbaşkanı, siz zaten attan düşen bir Cumhurbaşkanısınız. Hem ata binmesini bilmiyorsunuz hem de Üsküdar'da 'hayır' oyları fazla çıktı. Yani ne ata binebildiniz ne de Üsküdar'ı geçebildiniz. Bu, bir kap kaç, 'biz yaptık oldu, haydi bu işi kapatalım da bitsin' diyerek, üstü örtülecek bir seçim olmaktan çıkmıştır."



Bu seçimlerin meşruiyetini sonuna kadar tartışacaklarını söyleyen Levent Gök, bunun sadece "hayır" oyu verenlerin değil, bütün yurttaşların sorunu olduğunu belirterek, "Türkiye'de şu ana kadar hiç rastlamadığımız bir şekilde ilk defa YSK'nın merkezi... Biz, 'illerde, ilçelerde seçim hileleri, hurdaları olabilir' diye beklerken, 'trafolara kedi girmesin' diye önlemler alırken, ana trafoda patlak olmuştur. YSK, bizzat bu seçimlerin meşruiyetini çiğnemiştir. Ne cüretle ne hakla ne adına milletin iradesini sakatlamıştır. Bu nedenle YSK üyeleri mutlaka bir gün hesap vereceklerdir." diye konuştu.



"Halka, milli iradeye karşı suç işleyen YSK" hakkında yüzlerce yurttaşın suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Gök, "Memleketin namuslu hakimlerine, savcılarına yine de güveniyoruz." dedi.



"Böyle bir cüret olabilir mi?"



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, "CHP'nin başvuruları yersizdir. AYM'ye, Danıştay'a ve başka yerlere başvuramaz" şeklinde tweet attığına dikkati çeken Gök, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sayın Bozdağ, sizin Bakanlığınız döneminde Türkiye'de adalet kavramı yerle bir edildi, adalete güven kalmadı. Adaletin yüzde 20, 30 güven duyulduğu bir toplumda Adalet Bakanlığı yapıyorsunuz. Adaleti bu hale getiren birinci kişi sizsiniz. Türkiye'de bu seçimleri kaos haline getiren mimarlardan bir tanesisiniz. Bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir adalet bakanı meşru hak aramayı ne zamandan beri uygunsuz görebiliyor. Böyle bir cüret olabilir mi? Adalet Bakanı düşmüş ortaya, hakimlere talimat veriyor. 'CHP başvuruda bulunamaz' demenin arkasında hakimlere bir tehdit vardır.



Hakimlere, 'bakın ha, sakın ha yanlış yapmayın' diyen bir anlayıştır bu. Adalet Bakanı anayasal suç işlemiştir. Hakimleri baskı altına almıştır, talimat vermiştir, tehdit etmiştir. Böyle bir tablo içerisinde Adalet Bakanı olsan ne olur, olmasan ne olur? Yüreklice, 'CHP elbette hukuk yollarına başvurabilir' diyemiyorlar. Çünkü onlar da biliyorlar ki meşru ve meri kanunlarımıza göre yapılanların tümü hukuksuzdur. Tepeden aşağıya inen bir hukuk katliamıdır. Bu tablo ülkeyi neredeyse büyük sıkıntılara götürecektir. CHP olarak biz, devletin üst kademeleri ve kurumları tarafından yaratılan bu kaostan Türkiye'yi çıkarmaya çalışıyoruz. Ortada bir kaotik durum var."



YSK'nın sayımlar başlamadan önce almış olduğu karar nedeniyle mühürsüz kullanılan oy sayısının tespitini imkansız hale getirdiğini, delilleri yok ettiğini ileri süren Gök, Türkiye'de görevin bu denli kötüye kullanıldığı başka bir tablo hatırlamadıklarını vurguladı.



Levent Gök, "CHP bunların üzerine gitmeyecek, neyin üzerine gidecek? Bu ayıplı seçimin bütün dünyada yaratacağı etkiyi görmüyor musunuz? Bir ayıbın üzerine, skandallar üzerine, tam kanunsuzluğun üzerine, mühürsüz olan bu seçimin üzerine oturabilir misiniz? Buradan bir saygınlık, itibar çıkar mı? Buradan çıkacak olan tablo, bütün yurttaşlarımızın her zaman kafalarını meşgul eden mühürsüz seçimin milli iradeyi sakatlayan sonucudur. Kimse bu şaibeli sonuçların üzerine oturup, Türkiye'yi bir 'kaptı kaçtı' gibi yöneteceğini farz etmesin." açıklamasını yaptı.



Gök, daha sonra yapacakları toplantılarla da yeni yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.



Konuşmanın ardından, basına kapalı TBMM Grup Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.