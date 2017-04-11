CHP Grup Başkanvekili Gök Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Cumhurbaşkanı'nın Genel Başkanımızla ilgili ifade ettiği; 'Kasetle geldi, kasetle gidecek' sözü siyaset ve ülke yönetim tarihimizin siyasi etiğini ayaklar altına alan en önemli sözlerinden biridir." dedi.



Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, referandum a yönelik evet ve hayır kampanyalarının eşitsiz koşullarda yürütüldüğünü savundu.



İktidarın ve Cumhurbaşkanı'nın, devletin imkanlarını ve kadrolarını evet kampanyası için seferber ettiğini öne süren Gök, tüm bunlara karşın referandum da anayasa değişikliğine hayır sonucu çıkacağını söyledi.



Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Halkımız gümbür gümbür bir devrim yapıyor, farkında mısınız? Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor. 16 Nisan kutlu olsun" ifadelerini kullandığını aktaran Gök, bunun ibret verici olduğunu belirtti. Gök, şöyle konuştu:



"Hangi devrimi yapacaksınız? Türkiye'de bir tek devrim yapılmıştır. O da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan laik cumhuriyet ve onun devrimleridir. Bu devrimlere karşı bir karşı devrim mi yapmak istiyorsunuz? Kuracağınız yeni devletin adı nedir? Nasıl bir devlet kuracaksınız? Türkiye Cumhuriyeti'ni kırıp yeni bir devlet mi kurmak istiyor sunuz? Ne söylüyorsunuz siz? Ne söylediğinizi farkında mısınız?"



Uçum'un sözlerinin, referandum da evet çıkması halinde anayasanın ilk dört maddesi dahil devletin şeklini ve rejimini değiştireceklerinin açık itirafı olduğunu iddia eden Gök, anayasa değişikliği için AK Parti ile hareket eden MHP'nin bu sözler karşısında bir tepki vermesini beklediklerini vurguladı.



Gök, "Hodri meydan Sayın Bahçeli. CHP'ye saldıracağına, 'Halkımız devrim yapıyor, kendi devletini kurmak için adım atıyor' diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanının sözleri karşısında ne diyorsun?" diye sordu.



-"Varsa yoksa Kemal Kılıçdaroğlu"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafsızlık yeminini çiğneyerek bir kampanya yürüttüğüne ve söylemlerinin merkezine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu koyduğuna dikkati çeken Gök, Genel Başkanlarına yönelik sözlerin aslı astarı bulunmadığını söyledi. Levent Gök, şöyle devam etti:



"Varsa yoksa Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı takmış kafayı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Neden? Bir tek doğruları CHP'liler söylüyor da ondan. Cumhurbaşkanı, CHP'yi halk nezdinde itibarsız hale getirmek için büyük gayret sarf ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, siz cumhurun başkanısınız. CHP'lilerin de cumhurbaşkanı olmak durumundasınız. Bu hezeyanlar nereden çıkıyor? Aslı astarı olmayan söylemlerle, iddialarla, Kılıçdaroğlu'na laf söyleyerek ne yapmaya çalışıyor sunuz? Evet'i anlatın. Varsa yoksa Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı'nın içine düştüğü bu hezeyanlı durum içinde Genel Başkanımızla ilgili ifade ettiği; 'Kasetle geldi, kasetle gidecek' sözü siyaset ve ülke yönetim tarihimizin siyasi etiğini ayaklar altına alan en önemli sözlerinden bir tanesidir. Ne demek bu Sayın Cumhurbaşkanı? Bütün devlet olanakları elinde. Hodri meydan, ne biliyorsan çık söyle. CHP'nin Genel Başkanını tayin etmek senin elinde mi? CHP'yi AK Parti mi zannettin? İddiaların çirkin. İspatlamakla görevlisin. Bir cumhurbaşkanına yakışır mı böyle bir söz. Bir cumhurbaşkanının görevleri içinde mi anamuhalefet partisinin genel başkanının nasıl gelip nasıl gideceğini söylemek. Cumhurbaşkanını izlerken üzülüyoruz ve utanıyoruz."



-"Söylediklerinin tümünü reddediyoruz"



Erdoğan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı akşama ilişkin Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine de değinen Gök, "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tartışmaların yaşandığı bu dönemde Cumhurbaşkanı'nın Genel Başkanımıza atfen söylediklerinin tümünü reddediyoruz." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun, darbe girişimini öğrenir öğrenmez bu duruma tepki gösterdiğini ve partisinin milletvekillerini demokrasiye sahip çıkmak üzere Meclise gönderdiğini aktaran Gök, "Bu ülkeyi FETÖ belasına cumhurbaşkanı ve bu iktidar mahkum etmiştir. Önce bu gerçekle yüzleşecekler." dedi.



-"Arabayı duvara bunlar toslatmıştır"



Mecliste darbe girişimini araştırmak üzere kurulan komisyonun, çalışmalarını üç ay önce tamamlamasına karşın raporunun hala yazılmamış olmasına da işaret eden Gök, bunun manidar bur durum olduğunu belirtti.



Gök, "Arabayı duvara bunlar toslatmıştır. CHP, devrilen arabanın altına girmiş, canı pahasına onun yeniden yola çıkması için çabalamıştır. Bunu kimsenin görmezden gelmesine veya başka yönlere çekmesine izin vermeyiz."değerlendirmesinde bulundu.



Açıklamalarının ardından, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin eyalet sistemiyle ilgili sözlerini sorması üzerine, anayasa değişikliğinin cumhurbaşkanına kararnameler yoluyla kamu tüzel kişiliği kurma yetkisi verdiğini kaydetti.



CHP Grup Başkanvekili Gök, "Bu tehlikeli bir yetkilidir. Şükrü Karatepe de bu yetkiye istinaden konuştu. Şimdi çark etmesi kendisini kurtarmaz. Cumhurbaşkanı istediği zaman bu yetkileri her türlü idari yapılanma için kullanabilir." diye konuştu.