CHP Grup Başkanvekili Altay: "Ülkücülerin Parti Aidiyetini Bir Kenara Koyup, Bu Seçimde 'Hayır'...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Türkiye'nin ülkücüleri, en az benim kadar bu al bayrağa ve vatana aşıktır. Ülkücülerin parti aidiyetini bir kenara koyup, bu seçimde 'Hayır' diyeceklerini görmek, beni ayrıca mutlu ediyor." dedi.



Altay, partisince Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.



Halk oylaması kampanyası boyunca hiçbir çalışmalarında CHP logosu kullanmadıklarını belirten Altay, milletin egemenliğini, milletin vicdanına teslim ettiklerini bildirdi.



Milliyetçiliğin hamasetle gerçekleşemeyeceğini vurgulayan Altay, ülkücülüğün ve milliyetçiliğin iddialı işler olduğunu ifade etti.



MHP içerisinde yer alan ülkücülerin parti disiplini açısından "Evet" oyu kullanmalarını kısmen anlayabileceğini belirten Altay, şöyle devam etti:



"Çünkü Türkiye'nin ülkücüleri, en az benim kadar bu al bayrağa ve vatana aşıktır. Ülkücülerin parti aidiyetini bir kenara koyup, bu seçimde 'Hayır' diyeceklerini görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Onlara Sinop Uğur Mumcu Meydanı'ndan minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Yarın seçim gelir, hep birlikte bir mücadele ederiz. Düşünceyle uğraşamayan, düşünceyle uğraşırmış. Bizim düşüncemizle uğraşamayanlar genel başkanımızla didişerek sonuç almaya çalışıyorlar. Ama siyaset tarihinde böyle bir olay yoktur. Düşünce doğru ise onu asla kimse ne yıkabilir, ne kırabilir. Ben Türkiye demokrasinin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Yeri gelecek horon çekeceğiz, yeri gelecek halay çekeceğiz, yeri gelecek zılgıt çekeceğiz ama bu coğrafyada gözü olanlara dünyayı dar edeceğiz. Bunun için tek bir şeye ihtiyacımız car oda demokrasi. Sakın demokrasiyi bırakmayın."



Altay, Türkiye'de yapılan tüm darbelerin siyasilere veya bir gruba yapılmadığına işaret ederek, vatandaşlardan, kendi hak ve özgürlüklerine karşı yapılan darbeleri unutmayarak,demokrasiye sahip çıkmalarını istedi.