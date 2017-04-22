CHP Grubu Halk Oylamasını Değerlendirdi
CHP TBMM Grubu, halk oylaması sonuçlarını değerlendirmek üzere, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP TBMM Grubu, halk oylaması sonuçlarını değerlendirmek üzere, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Kaynak: Dunya.com
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