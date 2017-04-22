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CHP Grubu Halk Oylamasını Değerlendirdi
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CHP Grubu Halk Oylamasını Değerlendirdi

CHP TBMM Grubu, halk oylaması sonuçlarını değerlendirmek üzere, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Grubu Halk Oylamasını Değerlendirdi

CHP TBMM Grubu, halk oylaması sonuçlarını değerlendirmek üzere, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Kaynak: Dunya.com

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