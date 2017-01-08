CHP Gölbaşı'nda Olağanüstü Genel Kurula Doğru

CHP Gölbaşı İlçe Örgütü'nde olağanüstü genel kurul öncesi Engin Eren ve Bülent Elikesik, adaylıklarını açıkladı.



İlçe örgütünde 15 Ocak 2017 tarihinde yapılacak kongre öncesi ekibiyle birlikte açıklama yapan Engin Eren, kötü günleri atlatabilmek için birlik ve beraberliğe, karşılıklı anlayışa ihtiyaç duyulduğunu, üst akılda değil ortak akılda buluşulması gerektiğini kaydetti.



Parti binasında adaylığını açıklayan Bülent Elikesik ise yerelde ve genelde CHP'yi iktidara taşımak için sorumluluk almak istediklerini, iç çekişmelerin bir tarafa bırakılması gerektiğini söyledi.