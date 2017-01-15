CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığına Elikesik Seçildi

CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı görevine Bülent Elikesik seçildi.



CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde yapıldı.



Bülent Elikesik, Ümit Atak ve Engin Eren'in başkanlık için aday olduğu kongrede, rakiplerinden daha fazla oy alan Elikesik, CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığa seçildi.



Elikesik, seçim sonucunun açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında kendisine oy veren partililere teşekkür ederek, şunları söyledi:



"Ben değil, biz dediğimiz bu yolda ekip arkadaşlarımla birlikte biz zafere inandık. Cumhuriyet Halk Partili her üyenin de Gölbaşı'nda zafere inanmasını sağlamak için çalışmaların hepsini yapacağız. Bu yolda benimle birlikte yürüyen yürümeyen, bana oy veren vermeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu parti bizim. Burada kazanan Bülent Elikesik ve yönetim kurulu değil, Cumhuriyet Halk Partisi'dir."