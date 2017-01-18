CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Elikesik Görevine Başladı

CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığına seçilen Bülent Elikesik, mazbatasını alarak göreve başladı.



CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığında yapılan törenle Elikesik'e mazbatası, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin tarafından verildi.



Keskin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır şekilde bir kongre yapıldığını belirterek, Gölbaşı Belediyesine CHP bayrağı dikene kadar mücadele edeceklerini söyledi.



Elikesik ise CHP'yi yerelde ve genelde iktidara taşımayı hedeflediklerini vurgulayarak, kazananın Türkiye olacağını kaydetti.