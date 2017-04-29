CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Elikesik Açıklaması

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik, "Bundan sonra öğrencileri Gölbaşı'na çekecek bütün projelere katkı sağlayacağız." dedi.



Elieksik, kahvaltıda bir araya geldiği gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.



Tekrar sahaya indiklerini ve bundan sonra Gölbaşı'nın sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Elieksik, şunları kaydetti:



"Gölbaşı'nda üniversiteler var ama biz maalesef üniversite öğrencilerini bir türlü Gölbaşı'na empoze edemedik. Burada sadece iktidarın değil, hepimizin suçlu olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra öğrencileri Gölbaşı'na çekecek bütün projelere katkı sağlayacağız. Esnafımızın çok büyük sorunları var. Bunların çözülmesi gerekmektedir. Ülkemizin zor günlerden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Gölbaşı giriş ve çıkışlarındaki güvenlik noktalarının Gölbaşı esnafımıza maddi açıdan çok zarar verdiğini düşünüyorum. Tabi ki güvenliğimiz için yapılan bir uygulama olduğunu biliyorum. Bizler bunun önemini çok iyi anlıyoruz."