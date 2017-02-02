CHP Gökçebey Heyetinden Kaymakam Öztürk'e Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gökçebey İlçe yönetimi ilçeye geçtiğimiz haftalarda atanan Kaymakam Gökhan Öztürk'e ziyaret gerçekleştirdi.



CHP Gökçebey İlçe Başkanı Cem Oktay, eski Belediye Başkanlarından M. Zeki Kılıçaslan ve ilçe yönetimi, geçtiğimiz günlerde ilçeye atanan Gökçebey İlçe Kaymakamı Gökhan Öztürk'e ziyaret yaptı.



Ziyarette konuşan CHP İlçe Başkanı Cem Oktay "Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Biz siyasi parti adına değil bu ilçe de yaşayan vatandaşlar olarak da ilçemiz için yapılan her güzel girişimi destekleyeceğiz. Eksik ve yanlışları ise gündeme taşıyacağız. Çünkü biz yaşadığımız bu toprakları çok seviyoruz ve bu topraklarda yaşayanlarında mutlu olmasını hedefliyoruz. İnşallah Gökçebey ilçemizde güzel projelere imza atılır. Tekrardan ilçemize hoş geldiniz" şeklinde konuştu.



Kaymakam Öztürk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken CHP İlçe Yönetimine teşekkür etti. - ZONGULDAK