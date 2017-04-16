CHP Genel Merkezindeki partililer açıklama yapılmamasına tepki gösterdi



ANKARA - CHP Genel Merkezinde halk oylamasının sonuçlarını takip eden partililer, parti genel merkezinden oy sonuçlarına ilişkin açıklamama yapılmamasına tepki gösterdi.

Anayasa değişikliğine ilişkin gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçlarını CHP Genel Merkezine gelen vatandaşlar televizyon ekranlarından takip etti. Partililer hükümet kanadından halk oylaması sonuçlarına ilişkin açıklama yapılırken CHP Genel Merkezinden buna ilişkin açıklama yapılmamasına tepki gösterdi.