CHP Genel Merkezi Önünde Toplanan Partililer 'Kemal İstifa' Sloganı Attı

Anayasa değişikliği için yapılan referandum da oy verme işlemi tamamlandı. Sandıkların açılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre Türk Milleti tarihi referandum için tercihini 'evet'ten yana kullandı. Bu sonuçların ardından gözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

Partililer referandum dan 'evet' çıkması sonrası CHP Genel Merkezi önünde toplanarak Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı.

"YSK GÖLGE DÜŞÜRMÜŞTÜR"

Resmi olmayan sonuçların ardından basın mensuplarının karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Milletin kararına saygılıyız ama YSK buna gölge düşürmüştür. Hukuksal açıdan da, kamu vicdanı açısından da referandum un meşruiyetini tartışmalı hale getirdiler" dedi.