CHP Genel Merkezi Önünde AK Parti Konvoyuna Taşlı Saldırı

Referandum sonuçlarını kutlayan Ak Partililerden oluşan konvoy CHP Genel merkezi önünden geçerken taşlı saldırıya uğradı.



Seçim sonuçlarını kutlayan AK Parti konvoyu CHP Genel Merkezi önünden geçişi sırasında burada bekleyen bazı kişiler tarafından taşlandı. Polis ekipleri önlem aldı.



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