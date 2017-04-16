CHP Genel Merkezi Önünde AK Parti Konvoyuna Taşlı Saldırı

CHP Genel Merkezi önünde AK Parti konvoyuna taşlı saldırıANKARA - Referandum sonuçlarını kutlayan Ak Partililerden oluşan konvoy CHP Genel merkezi önünden geçerken taşlı saldırıya uğradı.

CHP Genel Merkezi Önünde AK Parti Konvoyuna Taşlı Saldırı

CHP Genel Merkezi önünde AK Parti konvoyuna taşlı saldırı

ANKARA - Referandum sonuçlarını kutlayan Ak Partililerden oluşan konvoy CHP Genel merkezi önünden geçerken taşlı saldırıya uğradı.
Seçim sonuçlarını kutlayan AK Parti konvoyu CHP Genel Merkezi önünden geçişi sırasında burada bekleyen bazı kişiler tarafından taşlandı. Polis ekipleri önlem aldı.

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