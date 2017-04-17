CHP Genel Merkezi'nde Gerginlik
- CHP Genel Merkezi önündeki caddeden geçen sevinç kutlaması yapana vatandaşlara tepki gösterilmesi Polisin güvenlik önlemi alması CHP Genel Merkezi içinde partililerden bazıları "istifa" yönü slogan attı CHP Genel Merkezi içinde karışıklıktan detaylar ANKARA - CHP Genel Merkezi'nde giriş...
- CHP Genel Merkezi önündeki caddeden geçen sevinç kutlaması yapana vatandaşlara tepki gösterilmesi
Polisin güvenlik önlemi alması
CHP Genel Merkezi içinde partililerden bazıları "istifa" yönü slogan attı
CHP Genel Merkezi içinde karışıklıktan detaylar
ANKARA - CHP Genel Merkezi'nde giriş katında toplanan bazı partililer alınan sonuca tepki gösterdi. Partililerden bazıları "istifa" yönünde, bazıları Kılıçdaroğlu'na destek sloganları attı.