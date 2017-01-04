CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tekirdağ'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın katılacağı programlar için Ankara'dan uçakla Tekirdağ'a geldi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da yarın katılacağı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın temel atma ve toplu açılış programları için uçakla Ankara'dan Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki havaalanına geldi. Kılıçdaroğlu'nun gelişi nedeniyle Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü havaalanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.



Uçaktan inen Kılıçdaroğlu'nu Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak, Candan Yüceer ve Emre Köprülü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten ve diğer partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaştıktan sonra, partisinin gençlik kolları üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu daha sonra karayoluyla Tekirdağ'da geceyi geçireceği otele geçti.



- Çorlutekirdağ