Kılıçdaroğlu: Sert Muhalefet Değildi, Sadece Gerçekleri Söyledim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmalara ilişkin, "Sert muhalefet değildi, sadece gerçekleri söyledim. Yetkileri alınan bir parlamento, 'güçlü parlamento' olarak sunulamaz. Bu akla ve mantığa aykırı bir söylem." dedi.

MECLİS'TE GERGİNLİK OLMUŞTU

TBMM'de bugünkü 23 Nisan özel oturumu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bazı AK Partili vekiller arasındaki gerginlikle başlamıştı.

Kılıçdaroğlu, "Milli iradeyi sattınız. Milli irade varsa milli irade burada tecelli etmiştir. Hiçbir sınıf hiçbir makam bu TBMM'yi feshedemez. ifadelerini kullanmıştı.