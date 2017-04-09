CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sinop'ta

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışması kapsamında Sinop’a geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sinop'ta

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışması kapsamında Sinop'a geldi.

Kılıçdaroğlu'nu Sinop Havalimanı'nda CHP Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Sinop İl Başkanı Barış Ayhan, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek ve CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri ve birçok partili karşıladı. Kılıçdaroğlu, karşılamanın ardından karayolu ile Boyabat'a hareket etti. - SİNOP

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