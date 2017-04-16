CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Oyunu Kullandı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun okula gelmesi Kılıçdaroğlu ve ailesinin oy kullanmaları Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Okuldan ayrılışı ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu Çukurambar Arjantin İlköğretim Okulunda kullandı.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun okula gelmesi
Kılıçdaroğlu ve ailesinin oy kullanmaları
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Okuldan ayrılışı ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu Çukurambar Arjantin İlköğretim Okulunda kullandı.