CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK, DİSK, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Alevi-Bektaşi Federasyonu temsilcilerini kabul etti.
Kılıçdaroğlu'nun Meclisteki makamında gerçekleşen kabule, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de katıldı.
Basına kapalı görüşmede, sivil toplum örgütü temsilcilerinin, Kemal Kılıçdaroğlu'na, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili görüşlerini aktardıkları öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kabulü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK, DİSK, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Alevi-Bektaşi Federasyonu temsilcilerini kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK, DİSK, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Alevi-Bektaşi Federasyonu temsilcilerini kabul etti.
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