CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs Mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs'ı emeğin, demokrasinin ve özgürlüğün bayramı olarak meydanlarda kutlayacaklarını belirterek, "İşçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs'ını kutluyor, yurttaşlarımıza huzur ve barış içerisinde kutlayacakları bir gün diliyorum." ifadelerini kullandı.



"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımlayan Kılıçdaroğlu, emeğin üzerindeki baskının her geçen gün arttığını öne sürdü.



Kılıçdaroğlu, "Temel haklar ve özgürlükler, iktidarın OHAL sopasıyla yok ediliyor. Kamu emekçileri iş güvencesi tehdidiyle, işçiler kıdem tazminatlarının yok edilmesi riskiyle karşı karşıya. Çalışma yaşamı ve örgütlenme hürriyeti daha fazla kıskaca alınmak isteniyor. Kiralık işçilik, taşeronlaşma ve güvencesiz çalışma iş yaşamanın tüm alanlarında yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. İşsizlik ve iş kazaları artıyor, yoksulluk kökleşiyor; gelir adaletsizliği ve eşitsizlik ülkemizin kaderi haline getirilmek isteniyor." iddiasında bulundu.



16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halkoylamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Ortaya çıkan tablo, demokrasiden ve özgürlükten yana tüm kesimlerin birlikteliğinin ve dayanışmasının, haksızlığa ve tiranlığa karşı ortak mücadelesinin engellemelere rağmen başarıya ulaşacağını gösterdi.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ne olursa olsun herkes biliyor ki 'Hayır' kazandı. Bu nedenle 1 Mayıs, haksızlığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe ve baskılara karşı 16 Nisan'da gösterdiğimiz dayanışmayla bütünleşmelidir.



CHP olarak bizler 1 Mayıs Mücadele, Birlik ve Dayanışma Günü'nü emeğin, demokrasinin ve özgürlüğün bayramı olarak, emekçi halkımızla birlikte meydanlarda kutlayacağız. Emeğin, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın bayrağını hep birlikte dalgalandıracağız. İşçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs'ını kutluyor, yurttaşlarımıza huzur ve barış içerisinde kutlayacakları bir gün diliyorum. Yaşasın 1 Mayıs!"