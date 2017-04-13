CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP), Anavatan Partisi (ANAP), Doğruyol Partisi'nin (DYP) Cumhuriyet ve Atatürk ile bir sorunu olmadığını belirterek, "Ne diyor Nilüfer Hanım (Celal Bayar'ın kızı) 'Atatürk tek adamlığı aklından geçirmemiştir' diyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP), Anavatan Partisi (ANAP), Doğruyol Partisi'nin (DYP) Cumhuriyet ve Atatürk ile bir sorunu olmadığını belirterek, "Ne diyor Nilüfer Hanım (Celal Bayar'ın kızı) 'Atatürk tek adamlığı aklından geçirmemiştir' diyor. Evet geçirmemiştir. Bunu en iyi bilen kişi rahmetli Celal Bayar'dır, onun en yakın arkadaşlarından birisidir." dedi.
Kılıçdaroğlu, İzmir'de bir otelde iş adamları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
Burada parti genel başkanı olarak değil, ülkesini, bayrağını seven bir vatandaş kimliği ile konuştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşların 16 Nisan'da bir partiyi, bir kişiyi seçmeyeceğini, demokratik parlamenter sistem veya tek adam rejimi arasında bir tercih yapacağını ifade etti.
Değişik çevrelerin "Niçin Anayasa Mahkemesine gitmediniz" sorusunu kendilerine yönelttiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Onlara şu cevabı verdik, 'Bir milletin kaderini bir mahkeme değil, o milletin kendisi seçer. Ön yargılarımızdan arınıp, mensup olduğumuz üyesi olduğumuz partileri bir kenara bırakıp, belli bir ortak paydada uzlaşabiliyorsak, çözemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur." diye konuştu.
Slogan atmanın, alkışlamanın hiçbir önem taşımadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, asıl önemli olan konunun 16 Nisan'da sandığa gitmek ve inanılan değerleri sandığa yansıtmak olduğunu belirtti.
"Bir kişinin düşüncesi öne çıkacak"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, halk oylamasına sunulan 18 maddenin Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunlarını çözmediğini, aksine ülkeyi belirsiz bir sürece soktuğunu savunarak, "80 milyonu bir kişiye emanet ediyoruz, 80 milyonun düşüncesi bir yana, bir kişinin düşüncesi dominant olarak öne çıkacak, o ne derse o olacak." dedi.
Başbakanlığın, Bakanlar Kurulu'nun olmadığı bir düzenin getirilmek istendiğini anlatan Kılıçdaroğlu, yeni sistemde bir kişinin arzu ettiği sayı kadar başkan yardımcısı, bakan belirleyebileceğini, oysa bugün her bakanlığın bir yasasının bulunduğunu, bakanlıkların, müsteşarların, genel müdürlerin görevlerinin tanımlandığını, yetkinin de TBMM'de olduğuna işaret etti.
"Amcasının oğlu ilkokul mezunu olabilir ve onu milli eğitim bakanlığına müsteşar olarak atayabilir"
Demokratik parlamenter rejimde bir bakanlığın kurulması için konunun önce parlamentoya geldiğini, komisyonlarda görüşüldüğünü, ilgili meslek kuruluşlarının görüş bildirdiğini, değişik partilerin milletvekillerinin görüşlerini dile getirdiğini, önergeler verildiğini, genel kurulda görüşüldükten sonra yasalaştığını, tüm bu süreçte toplumsal olgunlaşma sürecinin de yaşandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejiminde ise bunların hiçbirisi olmayacak. Bir sabah Resmi Gazete'yi açtığınızda bir bakanlığı göreceksiniz ve orada tanımları yapılmış olacak, yani ortak akıl olmayacak." diye konuştu.
Mevcut parlamenter sistemde müsteşarın, genel müdürlerin, şube müdürlerinin kriterlerini yasaların belirlediğine işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejiminde bütün kuralları, standartları bir kişi belirleyecek. Amcasının oğlu ilkokul mezunu olabilir ve onu milli eğitim bakanlığına müsteşar olarak atayabilir." dedi.
Kendisine yönelik, "Deniyor ki 'Mustafa Kemal Atatürk de tek adamdı, kendi tarihini Kılıçdaroğlu bilmiyor." eleştirilerine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Ben söylemeyeceğim, Nilüfer Gürsoy'un ifadesi, Celal Bayar'ın kızı 94 yaşında pırıl pırıl bir zeka. Demokrat Parti'li bir aileden geliyor, Demokrat Parti'nin de en büyük rakibi de Cumhuriyet Halk Partisi. Ama sizler de biliyorsunuz ki Demokrat Parti'nin de Anavatan Partisi'nin de Doğruyol Partisi'nin de şimdiki Demokrat Parti'nin de Cumhuriyet ile Atatürk ile bir sorunu yoktu. Ne diyor Nilüfer Hanım, 'Atatürk tek adamlığı aklından geçirmemiştir' diyor. Evet geçirmemiştir. Bunu en iyi bilen kişi rahmetli Celal Bayar'dır, onun en yakın arkadaşlarından birisidir. Erzurum Kongresi'nde tek adam mı vardı? Sivas Kongresi'nde tek adam mı vardı? 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığında tek adam mı vardı.. Tam tersine bütün yetkiler TBMM'deydi ve Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık yetkisini de Meclis verirdi."
Atatürk döneminde milli iradeye büyük önem verildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, 1921 ve 1924 Anayasaları'nın 1. maddelerinde hakimiyetin millette olduğunun belirtildiğini kaydetti.
Egemenliğin bir kişiye verilmek istendiğine vurgu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "O kişi bir partinin de genel başkanı olacak yeni rejime göre ve o bir kişi parlamentoyu hiçbir gerekçe göstermeden arzu ettiği zaman feshedebilecek. 1924 Anayasa'sı görüşülürken, bu yetki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilmemiştir, 2017 biz bu yetkiyi milletten, parlamentodan alacağız, bir kişiye vereceğiz, doğru mudur yanlış mıdır buna karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
(Sürecek)