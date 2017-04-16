CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Eğer yasalara uyulmazsa hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramı büyük ölçüde yara alır. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'ndan söz etmek isterim. Yüksek Seçim Kurulu üzülerek ifade edeyim, bu referandum u tartışmalı hale getirdi."