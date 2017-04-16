CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Eğer Yasalara Uyulmazsa Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti Kavramı...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Eğer yasalara uyulmazsa hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramı büyük ölçüde yara alır. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'ndan söz etmek isterim. Yüksek Seçim Kurulu üzülerek ifade edeyim, bu referandumu tartışmalı hale getirdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Eğer yasalara uyulmazsa hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramı büyük ölçüde yara alır. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'ndan söz etmek isterim. Yüksek Seçim Kurulu üzülerek ifade edeyim, bu referandum u tartışmalı hale getirdi."