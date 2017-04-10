CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Canlı Yayında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni sistemde cumhurbaşkanının Yargıtaya, Cumhuriyet Başsavcılığına, Anayasa Mahkemesine atama yapacağını belirterek, "Tarafsız olursa bu atamaların bir anlamı ve değeri vardır. Ama bir partinin genel başkanı olarak atama yaparsa bir anlamı ve değeri yoktur. Yargıyı da siyasallaştırmış olur, asıl felaket de o zaman başlar." dedi.



Kılıçdaroğlu, Show TV, HaberTürk, Bloomberg TV ortak yayınında haber spikeri Jülide Ateş'in sorularını cevapladı.



Ateş, "Sizin bir çıkışınız oldu, kontrollü darbe söylemi ve denildi ki özellikle 'Yenikapı Mitingi'ne katılmış, darbeyi bu kadar lanetleyen, bu kadar vahim görüntüler ve 248 şehidimiz hali hazırda kalplerimizdeyken, bu çıkışın içi, acaba neyle dolu?' Sizin siteminiz var 'neden o iki kilit isim gelmedi' diye. 16 Nisan sonrası için bu mevzunun uzantıları neler olur?" sorusunu yöneltti.



Kemal Kılıçdaroğlu, 248 şehidin kanının yerde olduğunu ve haklarının aranması gerektiğini belirterek, "Parlamentoda 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu kuruldu. Uzun süre bu komisyona üye vermediler. Yani aydınlatılmasını, bir anlamda istemediler. Arkasından kilit isim iki kişiyi davet edelim dediler bizim arkadaşlarımız. Bu 15 Temmuz darbe girişiminde ne oldu, neyin nesi, bu ayrıntıları öğrenelim dediler. Onlara da izin vermediler. Ben şimdi bu 248 şehidin hakkını aramayacağım da ne yapacağım?" cevabını verdi.



15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu'nun, diğer gruplardan bağımsız bir rapor taslağı hazırladığını ancak bu taslağı, 16 Nisan'dan sonra vereceklerini söylediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Niye 16 Nisan'dan sonra, hangi gerekçeyle? Çok açık ve net şu çağrıda bulunuyorum, şunu bir atlatalım. Onlara yine buradan 'hodri meydan' diyorum. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, komisyonla ilgili bütün ayrıntıları, onlarla tartışmaya ve görüşmeye hazırım. Ben 248 şehidin kanı yerde kalmasın, Türkiye bir daha darbe girişimleriyle yüz yüze gelmesin, Türkiye bu konuda elinden gelen çabayı harcasın. Ben, Yenikapı'ya gittim, 12 madde halinde saydım. Bir daha Türkiye darbelerle karşılaşmasın diye, nelerin yapılması gerektiğini anlattım. Onlar bir sürü laf ettiler. Akılda ne var? Hiç bir şey. Benim söylediğim 12 madde aynen duruyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasını masaya yatırmak üzere ister Sayın Binali Yıldırım, ister Sayın Erdoğan, ikisine de açıkça hodri meydan diyorum. Gelsinler sizin programınızda oturup tartışalım."



"Tarafsızlık yeminini parlamentoda nasıl yapacak?"



"Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 'eğer evet çıkarsa, hak doğduğu anda giderim ve partime üye olurum.' Böyle deyince de bizim aklımıza şu soru geliyor, bir taraftan yeni 18 maddelik değişikliğe göre partiye üye olacak ama bir taraftan da tarafsızlık yemini etmiş bir cumhurbaşkanı. Bu oksimoron bir durum oluşturmuyor mu? Burada tarafsızlık ilkesini, tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, bunun aklın alacağı bir şey olmadığını söyledi.



Bir partinin genel başkanının tarafsız olamayacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Parlamentoda ettiğimiz yemin, tarafsızlık üzerine bir yemin değildir. Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, bağımsızlığı, bekası için yemin ederiz, o kadar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı, tarafsız davranacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin eder." dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir partinin genel başkanı olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı, tarafsızlık yeminini parlamentoda nasıl yapacak? Gerçekten aklın alacağı bir şey değil. Cumhurbaşkanlığı makamı, neden çok önemli ve neden tarafsız? Nedeni şudur; cumhurbaşkanlığı makamı, bizim ortak paydamızdır. 80 milyonun ortak paydasıdır. Çünkü 80 milyonu temsil ettiği için, hepimiz o makama saygı duymak durumundayız. Ama o makam, bir partinin üyesi konumuna gelirse, 80 milyonu temsil edemez. O zaman nasıl diyeceğiz 'cumhurbaşkanı' ve arabasında Türk bayrağını nasıl taşıyacak? Yani bir tarafında Türk bayrağı, bir tarafta parti bayrağı mı olacak?"



Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini, çünkü tarafsızlığın kendisine çok şey yüklediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Yargıtaya, Cumhuriyet Başsavcılığına, Anayasa Mahkemesine atama yapacak. Tarafsız olursa, bu atamaların bir anlamı ve değeri vardır. Ama bir partinin genel başkanı olarak atama yaparsa, bir anlamı ve değeri yoktur. Yargıyı da siyasallaştırmış olur, asıl felaket de o zaman başlar." diye konuştu.



"Cumhurbaşkanlığına seçimle gelmeyen birisi vekalet etmemeli"



"Referanduma 5 gün kalmışken acaba Türk halkı neye 'evet', neye 'hayır' dediğini yeterince anlayabilmiş durumda mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şöyle cevap verdi:



"Örneğin ben diyorum ki cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanlığına seçimle gelmeyen birisi vekalet etmemeli. Cumhurbaşkanlığına TBMM Başkanı vekalet etmeli. Ben diyorum ki, yargı siyasallaşmamalı, bir partinin genel başkanı hakim tayin etmemeli. Bir partinin genel başkanı, genelkurmay başkanını tayin etmemeli, orduyu siyasallaştırmış olursunuz. Bir partinin genel başkanı,arzu ettiği kadar bakanlık kurup, arzu ettiği bakanlıkları ortadan kadırmamalı. Arzu ettiği kadar başkan yardımcısı seçip, arzu ettiği kadar başkan yardımcısını kısıtlamamalı"



Meydanlarda kendisinin eleştirildiğini, bu referandum un bir partiyle veya kişilerle ilgisi olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir arada olmak zorundayız. Kimlik siyaseti, inanç siyaseti, din üzerinden siyaset yapmayalım. Ben bunları savunuyorum. Bunları savunduğum için, hayır denmesi gerektiğini söylüyorum." dedi.



"Sayısal artış hiç bir zaman güç değildir"



"Meclis, şu anda yaptığı hangi şeyi yapamayacak? Denetleme mekanizmasında acaba ne elinden alınacak?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, kanun yapma tekelinin meclisin elinden alınacağını, bazı konularda kararname çıkarma yetkisinin doğrudan cumhurbaşkanına verileceğini söyledi.



Yetkisi alınan bir meclisin, güçlü bir meclis olamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Yetkisi kime devrediliyor? Bir kişiye. Bütçe yetkisini bile kısıtlıyorsunuz. Bütçe yetkisi, dünyanın bütün parlamentolarının asla vazgeçemeyeceği bir yetkidir. Sayıyı 550'den, 600'e çıkarıyorlar ve meclis güçlenmiş oluyor. Bununla da diyorlar ki, 'meclis çok güçlenecek.'. Sayısal artış, hiç bir zaman güç değildir. O zaman bin tane yapın milletvekili sayısını, dünyanın en güçlü meclisi diye, ortada afra tafra atın bakalım. Bütün dünya size gülecektir o zaman." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni sitemde cumhurbaşkanına verilecek yetkilere de değinen Kılıçdaroğlu, "Bakanlıkta ya da devlette müsteşar olmak için devlette 12 yıl çalışacaksınız. Bunun belli bir süresi, üst kademede görev alacak genel müdürlük gibi, müsteşar yardımcılığı gibi. Bunu kim belirler? TBMM. Yeni modelde başkan belirler. İster ilkokul mezunu birisi, ister dayısının oğlu, ister amcasının oğlunu getirip müsteşar atayabilir. Denilebilir ki 'Efendim bu olmaz.'. O zaman niye bu yetkiyi veriyoruz? Meclis, bakanlıkların sayısını belirliyor, bu yetkiyi neden alıyoruz meclisten de bir kişiye veriyoruz? Bana çıkıp bir Allah'ın kulu anlatsın." dedi.



"Diyelim ki siz başkan oldunuz, ne yapacaksınız? Sistem değişikliğine mi giderdiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, bunu kendisinin de vatandaşın da asla kabul edemeyeceğini söyledi.



(Sürecek)