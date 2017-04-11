CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bursa'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarıma dedim ki, 'Ya arkadaşlar bu 18 maddenin içinde belki benim atladığım bir yer olabilir. Benimle ilgili gerçekten bir madde var mı? Bir de siz bakın bakalım' dedim. 'Yok' diyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla madde 1 Kemal Kılıçdaroğlu, madde 2 Kemal Kılıçdaroğlu, madde 3 Kemal Kılıçdaroğlu, geliyor geliyor madde 18 Kemal Kılıçdaroğlu. Yahu Kemal Kılıçdaroğlu size ne yaptı?" dedi.



Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir düğün salonunda, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinin muhtar ve azaları, ziraat odalarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da parti seçimi yapılmadığını, bir rejim değişikliğinin oylanacağını söyledi.



Kılıçdaroğlu, yeni sistemle "Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor" söylemlerinin dile getirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Rejim değişiyor. Nasıl değişiyor? Kendileri anlatıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanının danışmanı açıklama yapıyor. 'Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor. 16 Nisan'da sandığa gidecek, halk kendi devletini kuracak' diyor. Biz 23 Nisan 1920'de ne yaptık? Peki biz 29 Ekim 1923'te ne yaptık? Kendi devletimizi kurduk, cumhuriyeti ilan ettik. Ne demek 16 Nisan'da yeni bir devlet kuracağız. Kimin devleti olacak bu devlet? Tarihimizi neden inkar ediyoruz."



"Bir seçimi değil, bir rejimi oyluyoruz"



Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da partiler arası bir seçim olacakmış gibi yansıtıldığına işaret ederek, "Olayı sanki 16 Nisan'da bir seçim olacak, partiler arası bir yarışmış gibi gösteriyorlar. Yok böyle bir şey. Bir seçimi değil, bir rejimi oyluyoruz. Demokratik parlamenter sistemi mi savunacağız, tek adam rejimini mi savunacağız? Biz bunu oyluyoruz. Bunun üzerinde bütün düşüncelerimizi yoğunlaştırıyoruz." diye konuştu.



İlanlara bakıldığında parlamenter sistemin güçleneceğinin iddia edildiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Allah aşkına Meclis nasıl güçleniyor? Bu önerilen tek adam rejiminde Meclis nasıl güçleniyor? Bir bakanlık dahi kurulamıyor. Bakanlıkların kurulmasına bir kişi karar verebiliyor. Kaç bakanlık kurulacağına bir kişi karar veriyor. Kaç başkan yardımcısı olacağına bir kişi karar verebiliyor. Bu işim şimdi kim yapıyor? TBMM yapıyor. Niye bu yetkiyi Meclisin elinden alıyorsun. Hangi gerekçeyle alıyorsun. 80 milyonun iradesini temsil eden Meclisten bu yetkiyi neden alıyorsun? Öyle bir yetki alınıyor ki bir milletvekili çıkıp sözlü soru dahi soramayacak."



"AK Parti'nin gündemi Kılıçdaroğlu"



AK Parti'nin gündeminde sürekli kendisinin olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarıma dedim ki, 'Ya arkadaşlar bu 18 maddenin içinde belki benim atladığım bir yer olabilir. Benimle ilgili gerçekten bir madde var mı? Bir de siz bakın bakalım' dedim. 'Yok' diyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla madde 1 Kemal Kılıçdaroğlu, madde 2 Kemal Kılıçdaroğlu, madde 3 Kemal Kılıçdaroğlu, geliyor geliyor madde 18 Kemal Kılıçdaroğlu. Yahu Kemal Kılıçdaroğlu size ne yaptı?" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, bir parti devleti kurulmaya çalışıldığını savunarak, "Demokratik bir devlet değil bir parti devleti kurmak istiyorlar. Başkan partili, başkan yardımcıları partili, bakanlar partili, valiler partili, kaymakamlar partili, hakimler partili, savcılar partili, komutanlar partili, emniyet müdürleri partili. Çünkü hepsini partinin genel başkanı tayin edecek." dedi.