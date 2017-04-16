CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'hayır' diyor. Dolayısıyla bu anayasa değişikliği ve onun oluşturduğu bütün anayasa bir anlamda bir toplumsal uzlaşma belgesi olma niteliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda."