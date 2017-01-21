CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Anayasa Değişiklik Kanunu) Parlamentoda oynanan oyunu milletimizin bozacağına yürekten inanıyorum. TBMM'de yapılan hatayı milletimiz düzeltecektir. İki yüz yıllık demokrasi mücadelesi geriye döndürülemez."
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Anayasa Değişiklik Kanunu) Parlamentoda Oynanan Oyunu...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Anayasa Değişiklik Kanunu) Parlamentoda oynanan oyunu milletimizin bozacağına yürekten inanıyorum.
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