CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Anayasa Değişiklik Kanunu) Parlamentoda Oynanan Oyunu...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Anayasa Değişiklik Kanunu) Parlamentoda oynanan oyunu milletimizin bozacağına yürekten inanıyorum.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Anayasa Değişiklik Kanunu) Parlamentoda oynanan oyunu milletimizin bozacağına yürekten inanıyorum. TBMM'de yapılan hatayı milletimiz düzeltecektir. İki yüz yıllık demokrasi mücadelesi geriye döndürülemez."


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