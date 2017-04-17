CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'hayır' diyor. Dolayısıyla bu anayasa değişikliği ve onun oluşturduğu bütün anayasa bir anlamda bir toplumsal uzlaşma belgesi olma niteliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Daha önemlisi bu gerçek önümüzde dururken siyaset kurumuna bir görev düşüyor. Anayasayı bir toplumsal uzlaşma belgesi haline dönüştürmek. Bu Türkiye'yi hem içerde hem dışarıda çok daha güçlü bir devlet konumuna getirir." dedi.



Parti genel merkezinde kurmaylarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, sonrasında basın toplantısı düzenledi.



Türkiye'nin bir referandum u tamamladığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Öncelikle, sandığa giden bütün yurttaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün konuşmalarımda 'evet diyenin de 'hayır' diyenin de başımın üstünde yeri vardır' açıklamasını yapmıştım. Bu bağlamda sandığa gidip iradesini beyan eden bütün vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.



Eşit olmayan koşullarda bir referandum gerçekleştirdiklerini, bunu herkesin bildiğini savunan Kılıçdaroğlu, koşullar uygun olmamasına karşın demokrasiye sahip çıkmak için ellerinden gelen her türlü çabayı hukuk zemininde kalarak gösterdiklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Evet'i savunanlar hukuk kurallarının dışına çıktılar ama biz özenle hukuk kurallarının içinde çaba harcadık, görüşlerimizi bütün vatandaşlarımızla paylaştık. Anayasalar birer toplumsal uzlaşma belgeleridir. Bunu da yaptığım bütün konuşmalarda ifade ettim. Hepimizin anayasası olacak, bir grubun, bir partinin, bir ailenin, bir kişinin anayasası değil. 80 milyonun anayasası olacak. O nedenle 'Toplumsal uzlaşma belgesidir anayasalar' diyorum. Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'hayır' diyor. Dolayısıyla bu anayasa değişikliği ve onun oluşturduğu bütün anayasa bir anlamda bir toplumsal uzlaşma belgesi olma niteliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Daha önemlisi bu gerçek önümüzde dururken siyaset kurumuna bir görev düşüyor. Anayasayı bir toplumsal uzlaşma belgesi haline dönüştürmek. Bu Türkiye'yi hem içerde hem dışarıda çok daha güçlü bir devlet konumuna getirir. Bu çağrıyı bir partinin genel başkanı olarak yapmayı görev addediyorum."



"YSK, referandum u tartışmalı hale getirdi"



Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, parlamentoların yaptığı yasalara her vatandaşın, kurumun uymak zorunda olduğunu belirtti.



Yasalara uyulmazsa hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramının büyük ölçüde yara alacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu, üzülerek ifade edeyim, bu referandum u tartışmalı hale getirdi." ifadesini kullandı.



Seçim Kanunu'nun 98'inci maddesinde "Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır." dendiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, YSK'nın aldığı kararla bu zarfları geçerli kabul ettiğini söyledi. Seçim Kanunu'nun 101'inci maddesinde ise "Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir." ifadesinin yer aldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, YSK'nın buna da "geçerli" dediğini aktardı.



Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"YSK'ya şu soruyu sormak isterim, Vatandaşlar görevlerini yaptılar, sandığa gittiler, oylarını kullandılar, hiçbir itiraz var mı? Hiçbir itirazımız yok. Vatandaşın oyuna sonuna kadar saygılıyız ama hiçbir kurum kendisini parlamentonun üstünde göremez, öyle bir yetkisi de yoktur. Kaldı ki yasa maddesi böyle, bu yasa maddelerine dayanarak çıkardığı genelge de böyle. 'Bunlar geçersizdir' diyor. Ama siz, oturuyorsunuz, iktidar partisinden birisinin itirazı üzerine bunları geçerli sayıyorsunuz, neden? Kendinizi parlamentonun üzerinde hangi gerekçeyle görüyorsunuz ve hangi gerekçeyle yapılan referandum u tartışmalı hale getiriyorsunuz?"



"Sonuna kadar takip edeceğiz"



"Maç yapılırken, maçın ortasında kural değişmez, evrensel bir kuraldır bu. YSK, maçın ortasında, üstelik zarflar açıldıktan sonra yasalara aykırı olarak kuralları değiştiriyor. Bunu doğru bulmuyoruz, asla kabul etmiyoruz. Milletin kararına saygılıyız ama milletin kararına YSK gölge düşürmüştür." diyen Kılıçdaroğlu, hukuksal açıdan da kamu vicdanı açısından da referandum un meşruiyetinin YSK tarafından tartışmalı hale getirildiğini savundu.



Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"YSK, seçimin güvenliğinden sorumluyken, bir referandum u tartışmalı hale getiriyor. Aklın alacağı şey değil. Biz büyük bir milletiz, içeride ve dışarıda güçlü olmak isteriz. Gücümüzü hukuktan, hukukun üstünlüğünden almalıyız. Kurumlar, yasalara uygun hareket etmek zorunda. Yapılan bir yanlış, bir referandum u tartışmalı hale getiriyor. Alınan yasalara aykırı karar, referandum u tartışmalı hale getiriyor. Bun asla doğru bulmuyoruz ve bunu sonuna kadar takip edeceğiz."



Bu arada, CHP Genel Merkezi'nde giriş katında toplanan bazı partililer alınan sonuca tepki gösterdi. Partililerden bazıları "istifa" yönünde, bazıları Kılıçdaroğlu'na destek sloganları attı.