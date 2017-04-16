CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mutluyum, iyi bir çalışma yaptık. Herkesi kucaklayan, saygıyı her konuşmada öne çıkaran bir kampanya yürüttük." dedi.



Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği halk oylaması için oyunu kullanmak üzere evinden ayrıldığı sırada kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Mutlu olduğunu, iyi bir çalışma yürüttüklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün vatandaşlarımı kucakladım. 'Oylarının türü ne olursa olsun herkesin oyu benim başımın üstüne' dedim. Herkesi kucaklayan, saygıyı her konuşmada öne çıkaran bir kampanya yürüttük. Bu kampanya sadece bana özgü bir kampanya da değildi, çoklu bir kampanyaydı. Sivil toplum örgütleri, diğer siyasi partiler, meslek kuruluşları, hep birlikte Türkiye'nin geleceğini konuştuk." ifadesini kullandı.