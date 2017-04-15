CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yarın hep birlikte gideceğiz ve demokrasimize sahip çıkacağız. Yaşlısı genci, kadını erkeği kim olursa olsun hep birlikte demokrasiye sahip çıkmak hepimiz görevidir." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, Polatlı'daki toplantının ardından, Gölbaşı ilçesine geçti.



Burada halkı selamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra kampanya otobüsü ile kent merkezinde şehir turu attı.



15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda vatandaşları selamlarken Güvenpark'ta toplanan kalabalığa hitap eden Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak halk oylamasını hatırlattı.



Türk halkının sağduyusuna güvendiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin insanı bilgedir. Bu topraklarda binlerce, yüz binlerce bilge insan çıktı. Yarın hep birlikte gideceğiz ve demokrasimize sahip çıkacağız. Yaşlısı, genci, kadını erkeği kim olursa olsun demokrasiye sahip çıkmak hepimiz görevidir." dedi.



Vatandaşlardan mutlaka sandığa gitmelerini isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenlerden Türkiye'nin geleceğini düşünerek tercihte bulunmalarını istedi.



Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz için, geleceğimiz için, bayrağımız için, çocuklarımız için,daha güzel bir Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz. Dünyanın en güzel korosu olan sizlere teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.



Bozkurt işareti yaptı



Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda Kızılay AVM önünde "evet" kampanyası yürüten ve kendisine bozkurt işareti yapan MHP teşkilatına da selamlarını iletti. Kılıçdaroğlu, gruba hitaben, "Evet tercihinde bulunan bütün arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasinin gereğini yapıyorsunuz. Bizler de sizlere saygı duyuyoruz, sağ olun, var olun." dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından bin süre daha şehir turuna devam ederek, vatandaşları selamladı. Kılıçdaroğlu, Aşkabat Caddesi üzerinde kendisini bozkurt işareti yaparak selamlayan bir vatandaşa aynı şekilde karşılık verdi.