CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Bedelini milletimizin ödeyeceği her yanlış kararın karşısındayız. AKP Hükümeti'ne rağmen evlatlarımıza karanlık bir Türkiye bırakmayacağız." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili paylaşımda bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Biz mücadelemizi sarayda oda kapıp, cep doldurmak için değil, milletimize karşı sorumluluğumuz olduğu için yapıyoruz. Vatan için yapıyoruz. Bedelini milletimizin ödeyeceği her yanlış kararın karşısındayız. AKP Hükümeti'ne rağmen evlatlarımıza karanlık bir Türkiye bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.