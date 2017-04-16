CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Açıklama Yapacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarına ilişkin, açıklama yapacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarına ilişkin, açıklama yapacak.
Kılıçdaroğlu, saat 21.15'te CHP Genel Merkezi'ne gelerek, kurmaylarıyla değerlendirmelerde bulunmuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22.45'te halk oylaması sonuçlarına ilişkin basın toplantısı yaparak, değerlendirmede bulunacağı açıklandı.