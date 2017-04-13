CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileme detayları BALIKESİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Hilal Üstündağ'ın (14) Karşıyaka Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı ve Üstündağ'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileme detayları BALIKESİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Hilal Üstündağ'ın (14) Karşıyaka Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı ve Üstündağ'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.