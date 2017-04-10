CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Açıklaması

İzmit'te STK'larla toplantıda buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yenikapı'da 12 madde saydım bir daha darbeler olmasın diye, şimdi tam tersini yapıyorlar. Kışlaya da, adliyeye de, askeriyeye de siyaset sokuyorlar, yazıktır" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir düğün salonunda STK'larla toplantıda buluştu. Toplantıya Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan, Haydar Akar, CHP Kocaeli teşkilatı, muhtarlar ve azalar katıldı. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yenikapı'da 12 madde saydım bir daha darbeler olmasın diye. Şimdi tam tersini yapıyorlar. Kışlaya da, adliyeye de, askeriyeye de siyaset sokuyorlar, yazıktır" dedi.



"Millet ve milletin egemenliği önemlidir"



Toplantıda STK'lara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir propanga yapmayacağım. Çünkü seçim değil bu. Ama çok önemli bir seçim yapacağız anayasayı oylayacağız. İstiklal Marşı ile başladık. Bu marşı yazan M. Akif Ersoy Allah bize bir daha istiklal maşı yazdırmasın diyor. İstiklal mücadelesinin nasıl kazanıldığının da tanığıdır Mehmet Akif Ersoy. Çanakkale'de 13-14 yaşındaki çocuklarımızı şehit verdik ama Çanakkale destanını yazdık. Sonra ne oldu 3 yıl sonra bir kişi yetkisini kullandı o gemilerin tamamı bir tek mermi atmadan Marmara'ya geldiler. İstanbul'u işgal ettiler. Geriye dönüp şu soruyu sormamız lazım. Çanakkale'de binlerce şehidi neden verdik. Bir kişinin imzası ile İstanbul işgal olacaksa neden bu mücadeleyi verdik. Ondan sonra Mustafa Kemal, Amasya'da 'Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' dedi. O nedenle millet ve milletin egemenliği önemlidir. Arkasından Sivas ve Erzurum kongreleri tüm bunlarda tek adam yoktur. TBMM kuruldu, orada da tek adam yoktur" dedi.



"Demokrasiye, bayrağınıza karşı sorumluluğunuz var"



Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen bir yetkiyi bir kişiye vermek için referandum a gidildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasiye, bayrağınıza, vatanınıza karşı sorumluluğunuz var. Neden verelim bir kişiye yetki. Demokratik sistemle tek adamlık siteminin arasında fark nedir. Demokratik sistemde bir kişi yanlış yapınca sistem o hatayı düzeltir. Tek adamlık siteminde kişi yanlış yapınca hatayı düzeltecek bir sistem yok. Sorun milli iradenin seçip parlamentoya gönderdiği mekanı bir kişinin fesih etmesidir. O zaman hangi milli iradeden söz ediyoruz. Bir kişinin mi yoksa 80 milyonun iradesi mi güçlüdür. Neden egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedik" diye konuştu.



"Gazi meclisinin günahı ne?"



Kurtuluş Savaşını örnek vererek referandum maddelerini yorumlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Dünya tarihinde milli kurtuluş savaşını yöneten meclis TBMM'dir. Başka bir meclis yoktur. O nedenle unvanı Gazi Meclistir. Bu meclis aynı zamanda Kıbrıs barış harekatına karar veren 15 Temmuz'u savuşturan meclistir. Bu meclisin günahı ne? Bakanlıkların tamamına TBMM karar verir. ve tüm bakanlıkların görevlerini TBMM belirler. Bir kişi belirlemez. Demokratik sistem içinde ortak aklı egemen kılarız. Yeni gelecek tek adam sisteminde arzu ettiği bakanlığı kurmak kaldırmak yetkisine sahip. Bir kararname ile yeni bir bakanlık kurdum diyecek, resmi gazetede okuyacaksınız sadece. Buna doğrudur diyorsanız evet oyu vereceksiniz. Böyle bir rezalet olmaz diyorsanız gidip hayır oyu kullanacaksınız" şeklinde konuştu.



"Doğruları anlatıyorum, ne yapayım benim de görevim bu"



Anayasa değişikliği hakkındaki sorularına cevap bulamadığını da anlatan Kılıçdaroğlu, "Ben bunları anlatıyorum. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor. Ama şunu söylemiyorlar. Şurası yanlış diyemiyorlar. Desinler biz de evet atlamışız diyelim düzelteyim. Ama miting yapıyorlar konusu Kılıçdaroğlu. Miting yapıyorsun, vatandaşa neden evet demesi gerektiğini anlat. Bunların tamamını anlat. Sabah, öğlen, ikindi, akşam Kılıçdaroğlu. Yahu Kılıçdaroğlu size ne yaptı. Ben devletin parasını, uçağını, arabasını kullanmıyorum. Onlar da biliyor ki ben doğruları anlatıyorum. Ne yapayım benim de görevim bu. Yazıktır günahtır bu memlekete. Vatandaşın çoğu da bu gerçekleri bilmiyor. Bunların anlatılması lazım" ifadelerini kullandı.



CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:



"Teklik Allah'a mahsustur, başka bir kişiye değil"



"Biz bu ülkeyi kolay kurmadık. Bu ülke acıyla kanla gözyaşıyla kuruldu. Binlerce şehidimiz var. Anlatmamız, söylememiz lazım. Öyle yetkiler veriliyor ki bir kararname ile tüm sendikaları kapattım diyebilir. Yetkisi var. TOBB, TMMO'nı kapattım diyebilir. Hiçbir yerde de tartışılmaz. Siz resmi gazetede görürsünüz. Böyle bir model hiçbir ülkede yok. Türk tipi model diyorlar. Osmanlı'da bile böyle bir sistem yok. Sakın unutmayın teklik Allah'a mahsustur. Başka bir kişiye değil. Yenikapı'da 12 madde saydım bir daha darbeler olmasın diye. Şimdi tam tersini yapıyorlar. Kışlaya da, adliyeye de, askeriyeye de siyaset sokuyorlar, yazıktır."



"Sizin mi Ankara'dakilerin mi çocukları vekil olacak"



"En tipik örnekleri de 18 yaşındaki çocukların milletvekili olacağı. Sizin çocuklarınız mı Ankara'dakilerin mi çocukları milletvekili olacak. Askerlikten muaf olacak, ömür boyu milletvekili maaşı alacak. Bu ballı kaymağı size mi yedirecekler. Sizin çocuklarınız Elbab'a gidecek onların çocukları askerlikten muaf olacak. Elinizi vicdanınıza koyun. Bana hayır demeniz yeterli değil. Sandığa gideceksiniz. Orada hayır diyeceksiniz. Boşuna mı diyorum evet demenin vebali ağırdır."



CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşmalarının ardından şehit Uzman Çavuş Erdi Demirer ve şehit Piyade Onbaşı Samet Özen'in ailelerine taziye ziyaretlerine gitti. - KOCAELİ