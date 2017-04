CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Açıklaması

Kocaeli'de muhtar ve azalarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Referandumdan evet sonucu çıkarsa partinin genel başkanı aynı zamanda başkomutan da olacak. Hani askeriyeye siyaset girmesin istiyorsunuz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir düğün salonunda muhtar ve azalarla toplantıda buluştu. Toplantıya Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan, Haydar Akar, CHP Kocaeli teşkilatı, muhtarlar ve azalar katıldı. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Referandumdan evet sonucu çıkarsa partinin genel başkanı aynı zamanda başkomutan da olacak. Askeriye de bir partinin genel başkanına bağlı olacak. Hani askeriyeye siyaset girmesin istiyorsunuz" dedi.



"Cumhurbaşkanı parti makamına dönerse ortak payda kalmaz"



Konuşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polis haftasını kutlayarak başladı. Daha sonra anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanının tarafsız kalması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Mevcut yapımız içinde en tepede cumhurbaşkanı var ve tarafsız olması lazım. Baştan beri de tarafsızdı. Yeni sistemde bir partinin genel başkanı olacak. Tarafsız olmayacak. Şunu düşünebilirsiniz, tarafsız olmasa da olur. Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığının önemi cumhurun yani 80 milyonun başkanıdır. Hangi partiden, kimlikten, inanca, bölgede yaşarsa yaşasın cumhurbaşkanı herkesi temsil eder. Ben temsil edemem, Binali Yıldırım'da edemez çünkü tarafsız değiliz. Cumhurbaşkanı seçildiğinde çıkar tarafsızlık yemini eder. O yemini sadece cumhurbaşkanı eder. Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmak zorunda? Çünkü cumhurbaşkanı makamı bizim ortak paydamız. Her partiliyi, her kişiyi, hepimizi temsil ediyor. Eğer cumhurbaşkanı makamını parti makamına dönüştürürseniz ortak payda olmaktan çıkar. O zaman cumhurun başkanı olmaz. Oy kullanırken, evet veya hayır derken bunu düşünmek zorundasınız" diye konuştu.



"Yeni sistemde askeriye de parti genel başkanına bağlı olacak"



Cumhurbaşkanının parti başkanı olarak da görev yapmasının doğru olmadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Referandumdan evet sonucu çıkarsa partinin genel başkanı aynı zamanda başkomutan da olacak. Askeriye de bir partinin genel başkanına bağlı olacak. Hani askeriyeye siyaset girmesin istiyorsunuz. Adalet çok önemli bir kavramdır. Hangi inançtan olursanız olun tüm inançların temelinde adalet, hak ve hukuk vardır. Siz tüm kararları bir siyasi partinin genel başkanına teslim ederseniz ülkenin geleceğini tehlikeye atmış olursunuz" şeklinde konuştu.



"Mitinglerinde tek konu var, Kılıçdaroğlu"



Anayasa ve yönetim değişikliği maddelerinin doğru anlatılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Topu topu 18 madde. Niçin anlatmıyorsunuz millete? Yaptıkları mitinglere bakıyorum tek konu var. Kemal Kılıçdaroğlu. Yahu arkadaş ben size ne yaptım? Devletin imkanlarını, arabalarını, valisini, televizyonlarını kullanıyorsunuz. Ben bunların hiçbirini kullanmıyorum. Onlar onlara güveniyor. Neye evet? Çıkın anlatsanıza. Onar onlara güveniyor. Biz de milletimize ve Allahımıza güveniyoruz. Çocuklarımızın geleceğini, bayrağımızın, demokrasimizin geleceği buna bağlı. Bu anayasa değişikli Türkiye'nin hangi derdini çözüyor. İşsizliğimi, terörü mü, dış politikayı mı, ekonomiyi mi düzenliyor. Tek bir söz yok. terörü çözüyordun da bir şey mi dedik. Her istediğini yaptın. Biz neye muhalefet ettik. Doğru yapıldıysa destekledik. Yanlış yapıldıysa karşı çıktık. Türkiye'nin lehine ise destek veriyoruz. 4 siyasi partinin oy birliğiyle çıktı. Şimdi bütün bu imkanlar varken meclisi bir kenara bırakalım tüm yetkiyi bir kişiye verelim. ya o kişi yanlış yaparsa faturayı 80 milyon kişiye kesiyoruz. Denetimi yok bu sistemin. Hangi sistemde böyle bir yönetim var" ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ne diyelim, hayırlı olsun"



"Bir partinin gelen başkanı tüm bakanlıkları belirleyecek ne demek bu? Eğer bir kişiye ikna ederseniz kandırırsanız, veya aldatırsanız, satın alırsanız 24 saat içinde en geç Türkiye Cumhuriyeti'ni teslim ederiz. Çünkü o bir kişiye öyle bir yetki veriyorsunuz ki tüm bakanları, tüm valileri, tüm müsteşarları fes edebilir. Tek emirle. Bu tamamen bir memleket meselesi. O nedenle sandığa giderken hepimizin düşünmesi lazım. Çoluk çocuğumuzu düşünün, can ve mal güvenliğinizi düşünün. Hiçbir devlet memurunun güvencesi kalmıyor. Tüm güvenceler bir kişinin iki dudağı arasında kalıyor. Devlet memuru diye bir kavram kalmıyor. Bu doğrudur diyorsanız yanlış diyorsanız gidip oy vereceksiniz. Ama ben sizden hayırlı bir iş yapmanızı istiyorum. Ne diyelim hayırlı olsun."



"Türkiye'ye dünyada itibar kazandıran bir referandum olacak"



"Burada biz konuşuyoruz güzel. Siz de dinliyorsunuz güzel. Ama her birimizin sorumluğu var. Vatandaşa doğruları anlatma sorumluluğumuz var. Bu hepimizin ülkesi. Benim gibi düşünmeyenlere de doruları anlatmamız gerekiyor. İşin özü hepimize sorumluluk düşüyor. Gelin hep birlikte huzur içinde bir bayram havası içinde hayırlı bir iş yapalım hayır oyu kullanalım. Tüm dünyaya şu mesajı verelim. Tüm baskılara rağmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları demokrasiye sahip çıktı. Türkiye'ye dünyada en büyük itibarı kazandıran bir referandum olacak."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından muhtar ve azalarla fotoğraf çekilerek salondan ayrıldı. - KOCAELİ