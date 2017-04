CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize geçen hafta ulaşan bilgi; referandum a kısa bir süre kala, gerçek olmayan anket sonuçlarıyla toplumun yönlendirileceği, moralinin bozulacağı ve insanların sandığa gitmemesini sağlayacak mekanizmaların devreye sokulacağı şeklindeydi. Bunlar yapılacak, aman bu konuda çok dikkatli olun. Moralinizi bozmayın. Herkes mutlaka sandığa gitsin ve oyunu kullansın. Oy kullandığımız sürece bir sorun yok. Katılım oranı ne kadar yüksek olursa 'evet' ile 'hayır' arasındaki fark, 'hayır' lehine o kadar büyüyor. Dolayısıyla hepimizin sorumluluğu var." dedi.



Kılıçdaroğlu, TELE1 TV'de katıldığı "5. Boyut Özel" programında, Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın sorularını yanıtladı.



Halk oylamasında çok geniş bir yelpazenin "hayır" oyu kullanacağı belirtilerek, buna ilişkin görüşünün sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Ben bunu çok önemli bir gelişme olarak görüyorum. Toplumun siyasal olarak değişik katmanlarında olanların demokrasiyi savunmaları, demokrasi açısından büyük bir kazanım. Geçmişte aynı masanın etrafında oturamayan insanlar veya bir araya gelemeyen insanlar ama şimdi demokrasi için bir araya gelebiliyorlar, bir arada konuşabiliyorlar." diye konuştu.



Herkesin "hayır" için bir gerekçe üretmesinin kolay olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Çünkü 18 maddede üretilecek dünya kadar gerekçe var. Çünkü yargının bağımsızlığı sadece benim için değil, onun için de çok önemli. Düşüncemi açıklama özgürlüğü sadece benim için değil, onun için de çok önemli. Parlamentonun itibarının korunması benim için değil, onun için de çok önemli. Şu çok önemli. Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. 23 Nisan 1920'de kurduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli kurtuluş savaşını yöneten bir meclisin yetkileri hangi gerekçeyle alınır? TBMM başkanının, cumhurbaşkanına vekalet etmesi engelleniyor. Olacak. Akıl alacak şey değil." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan vatandaşların yazdığı "17/25 Aralık olayını gündemden düşürmesin" şeklinde söylemi üzerine de "Hiç endişe etmesinler, o dosya kapanmaz." dedi.



"Halk oylaması sonucu ne çıkarsa çıksın, 23 Nisan'ı nerede kutlayacağı" sorulan Kılıçdaroğlu, o gün normalde parlamentoda bir toplantı yapıldığını, o toplantıda siyasal parti liderlerinin 23 Nisan'ın önemine ilişkin sırayla birer konuşma yaptığını, o toplantıya katılmak zorunda olduklarını aktararak, ayrıca Anıt Kabir'de sabah yapılan toplantıya da katılmak durumda olduklarını, onun dışında gerekirse miting yapılabileceğini, eski Meclisin önünde bir toplantı, miting gerçekleştirilebileceğini söyledi.



"Her zamanki sakin duruşumuz olacak"



Kılıçdaroğlu, halk oylamasında "hayır" çıkarsa parti olarak ne yapacaklarının sorulması üzerine, şunları kaydetti:



"Bu gün örgüte bir genelge gönderdik. 'Hayır' çıkacağı konusundaki kararlılığımızı ifade ettik örgütümüze. Sandıklara sahip olmalarını, 'hayır'dan sonra böyle bir bayram havası estirmemelerini istedik. Her zamanki sakin duruşumuz olacak. Çünkü bu 'hayır' bir partinin 'hayır'ı değil, ülkenin 'hayır'ıdır. Ülke bu kararı almıştır. Çünkü tek başına CHP değil, bizim dışımızda sivil toplum örgütleri, diğer siyasal partiler, meslek kuruluşları, herhangi bir partiye üye olmayan vatandaşların katkılarıyla bir kazanım elde edilmiştir, bir demokrasi kazanımı elde edilmiştir. Dolayısıyla yapılacak fazla bir şey yoktur. Bunu soğuk kanlılıkla karşılayalım ve öyle götürelim. Böyle davul zurna çalmak, kornalar, arabalara binmek bundan kaçınmalarını istedik. Dolayısıyla bu görüşümüzü genelge olarak örgütlere bildirdik.



Parti olarak biz parlamenter demokratik sistemin aksayan yönlerinin düzeltilmesi için çaba göstereceğiz. Örneğin siyasi ahlak kanununun çıkmasını isteyeceğiz. Yüzde 10 seçim barajı, seçim kanununun değişmesini istiyoruz. Milletin vekilini, millet seçmeli. Yani lider sultasını ortadan kaldıran bir düzenleme. Yurt dışı seçim çevresi yasasının çıkması lazım. Şimdi yurt dışında 6,5 milyon vatandaşımız var. Oy kullanıyorlar ama bir milletvekili bile seçemiyorlar. Oysa bazı ülkelerde örnekleri var. Yurt dışında yaşayan Türkler kendi milletvekillerini seçmeli ve ayrıca parlamentoya gönderebilmeli, Ankara'ya gönderebilmeli."



Halk oylamasında "evet" çıkması halinde ne yapacakları sorulan Kılıçdaroğlu, "O çıkmayacağı için o konuda hiç düşünmedik." dedi.



"Herkes mutlaka sandığa gitsin ve oyunu kullansın"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine ise şunları söyledi:



"Bize geçen hafta ulaşan bilgi; referandum a kısa bir süre kala gerçek olmayan anket sonuçlarıyla toplumun yönlendirileceği, moralinin bozulacağı ve insanların sandığa gitmemesini sağlayacak mekanizmaların devreye sokulacağı şeklindeydi. Ben geçen hafta da bu uyarıyı yaptım. Bunlar yapılacak, aman bu konuda çok dikkatli olun. Moralinizi bozmayın. Herkes mutlaka sandığa gitsin ve oyunu kullansın. Oy kullandığımız sürece bir sorun yok. Katılım oranı ne kadar yüksek olursa 'evet' ile 'hayır' arasındaki fark, 'hayır' lehine o kadar büyüyor. Dolayısıyla hepimizin sorumluluğu var. İşçisi, çiftçisi, memuru, emeklisi eğer bu ülkenin geleceğinden endişe duymak istemiyorsa, demokrasiyi güçlendirmek istiyorsa, hiçbir gerekçe üretmeden sandığa gidip oyunu kullanması lazım."



Kılıçdaroğlu, "sandık çevresi sorumlusu" diye bir uygulama başlattıklarını, her sandık çevresinin sorumlularının olacağını, sadece seçim döneminde değil, yılın bütün aylarında sandık çevresindeki bütün ailelerle ilişki kuracaklarını, bu sorumluların seçim zamanlarında da sandığa sahip çıkacaklarını, 2 yıldır bu uygulamaya devam ettiklerini anlattı.



Dolayısıyla parti olarak bir hazırlıklarının olduğunu, örgütlerinin buna hazır olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Bizim partinin dışında gönüllü çok sayıda insan var. Çok sayıda gönüllü avukat yine Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük metropollerde gönüllü görev yapacak. Herhangi bir sandıkta sorun çıktığında hemen oraya ulaşılacak ve olaya doğrudan doğruya müdahil olacak. Sorun sandıklara sahip çıkmanın ötesinde, sorun sandığa gitmede. Sandığa mutlaka gitmeliyiz ve oyumuzu kullanmalıyız. Bu çok ama çok önemli." diye konuştu.



"Demokrasinin kaybettiği süreçler, dar süreçlerdir"



Kılıçdaroğlu, bir soruya karşılık, çok sayıda kendisini "ülkücü" ya da "milliyetçi" olarak tanımlayan kişinin "hayır" oyu kullanacağını savunarak, şöyle devam etti:



"Çünkü onlar da kendi dilleriyle ifade edeyim; 'Bu anayasa değişikliği geçerse Türkiye'nin bir beka sorunuyla karşı karşıya kalacağını' biliyorlar. Bir kişiyi ikna ettiğinizde, bir kişiyi satın aldığınızda veya bir kişiyi kandırdığınızda, 24 saat içinde Türkiye Cumhuriyeti Devletini ele geçirebilirsiniz. Çünkü bu bir kişi; bütün valileri, bütün bakanları, bütün başkan yardımcılarını, bütün kaymakamları, bütün emniyet müdürlerini, bütün müftüleri, hepsini değiştirebilir. Hepsini 24 saat içinde değiştirebilir. Hani öyle 'bir paralel devlet kuralım, 30-35 yıl çalışalım' değil. Dediniz ya 'bir diktatör lazımdı, bu da bizim her türlü işimizi yapabilir.' En büyük endişe, diktatörün meşruiyet arayışı içinde her türlü ödünü verebileceğidir. Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlikelerden birisi de budur.



'Ret çıkarsa biz otururuz, hangi gerekçelerle ret çıktığına bakarız. Başkanlık sisteminden vazgeçmiş değiliz. Yeni bir anayasa değişikliği yapar, yeniden toplumun önüne çıkarız' diye bir açıklamaları var. Bunu ne kadar yaparlar bilmiyorum ama ortada bir gerçek var. Bu reddedildi, 'hayır' çıktı ki çıkacak, onu görüyoruz zaten. Cumhurbaşkanı, 'daha fazla fiili durum ben yaratıyorum' diyemez. Çünkü haklı hiçbir gerekçe yok."



Türkiye Cumhuriyetinin tarihine bakıldığında, bu tarihsel süreç içinde inişler çıkışlar olduğunu ama hiçbir zaman dünyanın sonu olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla genel gelişmeye baktığınızda, demokrasi her zaman kazanmıştır. Kural budur. Demokrasinin kaybettiği süreçler, dar süreçlerdir. Bedel ödenen süreçlerdir. Ama genelde demokrasi hep kazanmıştır ve insanlık çağdaş bir dünyaya doğru adımlarını atıyor ve ilerliyor." ifadelerini kullandı.



