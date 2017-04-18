CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın yasaları çiğnediğini, üstüne düşen görevi yapmadığını savunarak, "YSK, öyle anlaşılıyor ki gücünü halktan, hukukun üstünlüğünden anayasadan değil belli bir merkezden, siyasi otoriten almaktadır. Belli siyasi otoriteden alınan güç, güç değildir; demokrasiye ihanettir." dedi.