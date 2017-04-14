CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ile Bir Arada

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları ile düzenlenen bir programda buluştu. Programda konuşan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı makamı ortak paydamız. Bu paydamız elimizden alınıyor" dedi



16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'na 2 gün kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Referandum çalışmaları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelen ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, referandum ile nelerin değişeceğini ve neler olacağını anlattı. Anayasa değişikliği referandum u hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu bir demokrasi sorunu. Cumhurbaşkanlığı makamı hepimizin ortak paydası, bu ortak payda elimizden alınıyor. Vatandaşa soracaksınız, bu doğru mudur diye. Size bir gerekçe söylediler mi şunun için alıyoruz bu yetkiyi diye. Tarafsızlığı bunun için kaldırıyoruz diye bir mantıklı gerekçe koydular mı ortaya. Düşüncesi tam olgunlaşmamız vatandaşlara anlatmamız, öğretmemiz gerekiyor. Bir partinin genel başkanı hakim tayin eder mi. Eğer etmiyorsa nasıl 'Evet' diyeceksin. Bir partinin genel başkanı hakim tayin ederse ne olur. O mahkemede adalet olur mu. Kılıçdaroğlu 5 tane hakim tayin etti ve senin de davan o mahkemeye düştü. Sen de karşı partiden biri olarak o hakime güvenebilir misin. Bir partinin genel başkanı genelkurmay başkanı tayin ederse orduya siyaset girmez mi" şeklinde konuştu.



"Bir milletvekili soru dahi soramayacak"



Milletvekillerinin soru sorma yetkilerinin elinden alınacağını iddia eden ana muhalefet lider Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni anayasa değişikliğine göre bir milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bakana soru dahi soramayacak. Yasaklıyorlar, anayasadan kaldırıyorlar. Bir meclis bu kadar itibarsız hale getirilir mi. Anayasa değişikliği ile meclisi adeta işlevsiz hale getiriyorlar. Yetkisiz bir meclis oluyor. Ama reklamlarda güçlü meclis deniliyor. Meclisimize sahip çıkacağız. 550 milletvekilini meclise konu mankeni olarak göndermiyoruz. Bu memleketin sorunlarını çözmek için oraya gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL