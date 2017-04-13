CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Sayın Bahçeli'nin hangi gerekçeyle buna evet dediğini ben anlamış değilim"

"Bu anayasa Suriye anayasasından bir adım daha ötede"

"Hayır oyu kullanacaklar üzerinde bir psikolojik atmosfer yaratmaya çalışıyorlar"

"Bir kişi bu rejimde OHAL ilan ederse bütün konularda kararname çıkarta biliyor"

"Yarın Suriye mafyası çıkacak göreceksiniz"

"Bizim çocuklarımız gidecek El-Bab'da savaşacak Suriyeli gençler Türkiye'de volta atacak bu mudur dış politika"

"Sayın Bahçeli'nin hangi gerekçeyle buna evet dediğini ben anlamış değilim"



ANKARA - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CNN TÜRK ve Kanal D ekranlarında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.