CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Referandum Sonucunun Tek Başına CHP'nin Değil, Demokrasiyi...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonucunun tek başına CHP'nin değil, demokrasiyi savunan herkesin ortak başarısı olduğunu belirterek, "Bu demokrasi tarihidir, destanıdır, hep birlikte yazdık.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonucunun tek başına CHP'nin değil, demokrasiyi savunan herkesin ortak başarısı olduğunu belirterek, "Bu demokrasi tarihidir, destanıdır, hep birlikte yazdık." dedi.