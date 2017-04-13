CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Benim Fetö Örğütünden Herhangi Biriyle Konuştuğumu Ispat...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Benim FETÖ örğütünden herhangi biriyle konuştuğumu ıspat etsinler siyaseti bırakırım"

Kılıçdaroğlu darbe gecesine ilişki yöneltilen sorular hakkında açıklamalarda bulundu

"O geceki tavrımızı herkes biliyor Erdoğan'da biliyor"

"Benim telefonlarımı zaten dinliyorlar"

"Yüreğiniz cesaretiniz varsa 14-15 temmuz gününü oturup tartışırız"

"Neden darbenin üstünü örtülmek isteniyor"

"Cesaret edip kendi televizyonlarına çıkaramadılar, çünkü ben doğruları söylerim izleyenler 'ya bu adam doğruları söylüyor' diyecekler diye"

"Siyasete girdiğim gün bütün mal varlığımı İnternet sitesinde yayınladım karımın yüzüğüne kadar"

"Devletten beslenen gazetecilerin hayır oyu kullanmasını istemem, onların hayırı bu ülkeye hayır getirmez"



ANKARA - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CNN TÜRK ve Kanal D ekranlarında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.