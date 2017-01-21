IHAAW182108-SIY/21-01-2017
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. 21.01.2017 18: 21: 08 TSI
NNNN - İSTANBUL
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı Telefonla Arayarak AK Parti...
IHAAW182108-SIY/21-01-2017 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
IHAAW182108-SIY/21-01-2017
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