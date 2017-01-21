CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı Telefonla Arayarak AK Parti...

IHAAW182108-SIY/21-01-2017 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı Telefonla Arayarak AK Parti...

IHAAW182108-SIY/21-01-2017

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. 21.01.2017 18: 21: 08 TSI
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