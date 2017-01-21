Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan Yıldırım'a Geçmiş Olsun Telefonu

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu Yıldırım'a, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

İSTANBUL İL BİNASINA LAV SİLAHLI SALDIRI

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da emniyet binasına yapılan saldırının ardından Sütlüce'deki AK Parti il binasına da benzer şekilde lav silahıyla saldırı yapılmıştı. Kimsenin yara almadığı saldırıda lav silahının mermisi camdan içeri girip duvara saplanmış, ama patlamamıştı.