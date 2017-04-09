CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, Suriyelilere vatandaşlık verilmesine razı olmadığını belirterek, "Bizim gencecik pırlanta gibi çocuklarımızı El-bab'a göndereceğiz. Suriye'nin gençleri Türkiye'de volta atacaklar. Vicdan var mı burada?" dedi.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Anayasa değişikliğindeki milletvekilliği seçim yaşının 18'e indirilmesiyle ilgili kendisinin seçilmeye değil elde edilecek haklara karşı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bana sordular 'evet' çadırını ziyaret ettiğim de 'neden karşısınız' diye. Ben de dedim ki 'ben 18 yaşındaki çocuğun milletvekilliğine karşı değilim' benim karşı olduğum şudur: 18 yaşında milletvekili olacak. Askerden muaf olacak. 2 yıl görev yaptıktan sonra da milletvekilliği emekli haklarına sahip olacak. Ben buna karşıyım. Bunu istemiyorum. Ne için? Garibanın oğlu askere gider eksi 40 derece görev yapar. Orada gazi olur şehit olur. Garibanın oğlunu askere götürüyorsunuz. Kendi çocuklarınıza ikbal hazırlıyorsunuz. Ben buna karşıyım. Benim çocuğum, garibanın çocuğu askere gidiyorsa onlarınki de gitsin" şeklinde konuştu.



"Suriye'nin gençleri Türkiye'de volta atacaklar. Vicdan var mı burada?"



Suriyelilerin vatandaşlığa alınması ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Suriyeliler var. 'Vatandaşlık vereceğiz' diyorlar. Razı mısınız? Ben razı değilim. Suriyeli bizim ülkemizde birinci sınıf vatandaş. Bizim vatandaşımız ikinci sınıf vatandaş. Suriyeli hastaneye gider para vermez, benim vatandaşım para öder. Suriyeli vergi vermez benim vatandaşım vergi verir. Bunun neresi Adalet? Niye vatandaşlık veriyoruz? Hangi gerekçeyle vatandaşlık veriyoruz? Bizim gencecik pırlanta gibi çocuklarımızı El-bab'a göndereceğiz. Suriye'nin gençleri Türkiye'de volta atacaklar. Vicdan var mı burada?" diye konuştu.



"Adliyeye, camiye, kışlaya siyaseti sokmayın"



Adiyeye camiye ve kışlaya siyasetin girmemesi gerektiğini, girdiği zaman devlette adalet olmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Diyorlar ki 'yargı bağımsız ve tarafsız olacak' daha önce 2010'da ne diyorlardı?'yargı tarafsız ve bağımsız olacak' Oda anayasa değişikliği. Şimdi neden tamamen değiştiriyorsun? O da yanlıştı bu da yanlış. Bir partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin etmez. Bu yanlıştır. Bende tayin etsem yanlıştır. Sayın Erdoğan tarafsızlığını koruduğu sürece tayin yapabilir. Bakın Cumhurbaşkanı tarafsızlığını koruduğu sürece mahkemelere tayin yapabilir. Ama bir partinin genel başkanı olursan mahkemelere tayin edemezsiniz. Benim hakim tayin ettiğim bir mahkeme düşünün. Benim gibi düşünmeyen başka bir partinden vatandaşın işi oraya düştü. O vatandaş gelebilir mi? Gelemez ki. Diyecek ki 'bunu falan partinin genel başkanı tayin etti. Benim sözümü değil partinin genel başkanını dinleyecek' Mecliste, Yenikapı'da yaptığım konuşmada söyledim. Adliyeye, camiye, kışlaya siyaseti sokmayın. Girerse devlette adalet olmaz. Devlette düzen tutmaz. Hepimizin düşünmesi lazım." - SAMSUN