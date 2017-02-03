CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Gündemi Değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve ilçe başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan yeni Anayasa değişikliğine değinerek, "Unutulan bir başkanlık, Devlet Bahçeli'nin talebiyle açıldı. Bu talep hangi gerekçeyle, hangi ihtiyaçtan açıldı, tabi bunu bilemiyoruz. Bunu Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan biliyor. Devlet Bahçeli hangi mecburiyetten, mahcubiyetten, teslimiyetten bu unutulan, kimsenin talep etmediği Türkiye Cumhuriyetini yok eden başkanlığı, üniter yapımızı zedeleyecek başkanlığı, Türkiye'nin rejimini değiştiren başkanlığı ortaya sürdü onu zaman gösterecek" diye konuştu.
Mecliste kabul edilen yeni Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanlığına yeni gönderilmesini manidar bulduklarını da ifade eden Ağbaba, referandumda halkın hayır oyu vereceğine inandıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasıyla referandum sürecinin de başlayacağını ifade eden Ağbaba, son günlerde yaşanan Kardak adasındaki gerilimi de eleştirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı siyasi şov yapmakla suçlayan Ağbaba, "Çok meraklıysa gitsin AKP'ye üye olsun. Nasıl olsa bu çıkan kararnamelerle genelkurmay başkanının hiçbir anlamı yok. Onbaşıyı çavuş yapamıyor. Genelkurmay Başkanı Kardak'ta siyasi şov yapacağına gitsin El-Bab'da bu katil süresiyle uğraşsın" iddialarında bulundu.
CHP olarak Anayasa değişikliğiyle ilgili hayır kampanyası yürüteceklerini de hatırlatan Ağbaba, "Biz, kendi kampanyamızı yapacağız. Herkesin hayırı kendine. Türkiye'de hangi siyasi düşünceden olursa olsun herkesin bu konuda hayır kampanyası yapacağını görüyoruz" ifadelerine yer verdi.
II. Abdülhamit'in beşinci kuşak torunu olan Nilhan Osmanoğlu'nun İstanbul'daki Suada'yı istediğini savunan Ağbaba, "Suada'yı istiyor. Ona müzekartı vereceğiz. Bu ücretsiz, gitsin müzeleri gezsin. Saltanatın ne anlama geldiğini görün. Bu topraklar, Türkiye'de yaşaya herkesin malıdır" diye konuştu.
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın mülteciler ile ilgi attığı adım ile dünyada tartışılan isim olduğunu belirten Ağbaba, "Trump'ın ilk icraatı Müslüman ülkelere vize koyup, sınırları kapatmaktı. AKP, Müslümanlık ile ilgili meydan okuyordu. Müslüman ülkelerin ABD'ye alınması istenmiyor. Bunu eleştiren kimseyi gösteremezsiniz. Seçimden önce Tayyip Erdoğan, 'Ey Trump sen Müslümanlara bunu diyemezsin' diyordu. Seçileceğine inanmıyordu. Başkan oldu ve Müslüman ülkeleri sokmayacağını söylüyor, ey AKP, Erdoğan neredesin?" diye konuştu. - MALATYA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Gündemi Değerlendirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.