CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Hayır tercihinde bulunan vatandaşlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağız. Biz hukuk adına, adalet adına ve vicdanları rahatlamak adına mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.



Torun, Altınordu ilçesinde esnafları ziyaret ederek, halk oylamasında kendilerini yalnız bırakmayan seçmene teşekkür etti.



Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Torun, CHP'nin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı itirazın reddedilmesine ilişkin, referandum sürecinin baştan sona Türkiye adına üzüntü verici olduğunu savundu.



Torun, bu sürecin sağduyu ile aşılması temennisinde de bulunarak, şunları söyledi:



"Ancak görülüyor ki önümüzdeki süreçte bu anayasa değişikliği birçok tartışmalara gebe. En önemlisi de bu mühürsüz bir referandum olmuştur. Bu seçimin bir mührü yoktur. YSK çok kötü bir sınav vermiştir. YSK bu referandum sürecine şaibe bulaştırmıştır. Aldığı kararlar ve verdiği talimatlarla bu referandum sürecini maalesef hukuk dışı uygulamalarıyla damgasını vurmuştur. Dünde bizim itirazlarımızı değerlendirerek, oy çokluğu ile reddetmiştir. Bu da bizim adımıza sürpriz olan bir sonuç değildi. Ama bizden bundan sonra da hukuk yollarını deneyeceğiz. Bütün hukuk yollarının mücadelesini vereceğiz. 24 milyon hayır tercihinde bulunan vatandaşlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağız."



YSK'nın siyasi kararlar aldığını ileri süren Torun, "Artık YSK meşruluğunu ve hukuki sürecini kaybetmiştir. Türk toplumunun gözünde de artık bu referandumunda bir meşruluğu kalmamıştır." dedi.





"Bu ülkeye zarar vermemek için gereken her şeyi yaparız"



Bir gazetecinin son günlerde yaşanan bazı sokak eylemlerinde CHP'nin bir çağrısının olup olmadığı yönündeki soruya ise Torun, "Bizim öyle bir çağrımız yok. Biz demokratik yollarla mücadelemizi devam ettireceğiz. Sağduyu ile hareket edeceğiz. Ama şunu da biliyoruz. Bu referandum sonucu şaibelidir. Kesinlikle meşru değildir. Ama biz hukuk adına, adalet adına ve vicdanları rahatlamak adına mücadelemizi devam ettireceğiz. Asla şiddetten yana değiliz. Bu ülkeye zarar vermemek için gereken her şeyi yaparız. Ama yetkililerde bu anlamda üzerine düşen sorumluluğu almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



TMO fındık alacağını açıklaması



Torun, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alacağı yöndeki açıklamalarının sorulması üzerine, "Sonuçta fındık desteklenmeyecek bir ürün değil. Fındık stratejik bir ürün. Gerçekten Karadeniz Bölgesi'nin temel geçim kaynağı. İlimiz Ordu'da da ekonominin temel dinamiği." dedi.





TMO kanalıyla fındık alınacak olmasının bir şey yapılıyormuş görüntüsü verildiğini vurgulayan Torun, şöyle konuştu:



"Eğer bu konuda samimi iseler sezon başında piyasanın açıldığı fiyat 11.50 liraydı. Niye 11.50 liradan alım yapacaklarını açıklamadılar. Ayrıca ne kadar fındık alacaklarını açıklamıyorlar. Bakacağız göreceğiz. Bunun takipçisiyiz. Biz üreticimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Sonuna kadar alın terinin hakkını alması için mücadelemizi vereceğiz. Bunu atılmış iyi niyetli bir adım olarak görüyoruz. Ama bunun takibini yapacağız."